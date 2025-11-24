Números consolidados de 23 de novembro de 2025
No último domingo, 23 de novembro de 2025, a programação da TV brasileiras apresentou resultados variados de audiência. O programa Silvio Santos se destacou, mantendo a liderança por um total de 15 minutos durante a sua exibição. O programa da emissora SBT superou o Domingo Espetacular, da Record, que teve desempenho inferior.
A Band exibiu o humorístico Perrengue, que, apesar de empatar em audiência com o programa Para Aqui!, da RedeTV!, teve um desempenho baixo em comparação com as produções de outras emissoras.
Na Globo, o Fantástico demonstrou instabilidade em seus índices de audiência, refletindo uma possível queda no interesse do público. O Domingão com Huck enfrentou dificuldades para manter telespectadores, não conseguindo superar o filme transmitido pelas concorrentes e sendo inclusive ultrapassado pelo Domingo Legal.
Os números de audiência para os principais programas do dia ficaram assim registrados:
Audiências do dia 23 de novembro de 2025:
Globo:
- Santa Missa em Seu Lar: 3,9 pontos
- Globo Repórter (reapresentação): 4,8 pontos
- Antena Paulista: 6,7 pontos
- Auto Esporte: 7,7 pontos
- Globo Rural: 9,9 pontos
- Viver Sertanejo: 9,7 pontos
- Esporte Espetacular: 8,2 pontos
- Temperatura Máxima: Space Jam – Um Novo Legado: 9,1 pontos
- Domingão com Huck: 15,2 pontos
- Fantástico: 15,6 pontos
Record:
- Desenhos Bíblicos: 1,3 pontos
- Record Teen: 2,2 pontos
- Todo Mundo Odeia o Chris: 3,3 pontos
- Cine Maior: Dupla Explosiva: 5,1 pontos
- Domingo Espetacular: 7,0 pontos
- A Fazenda 17: 5,2 pontos
SBT:
- Domingo Legal: 5,5 pontos
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,6 pontos
Band:
- Perrengue: 1,3 pontos
RedeTV!:
- Para Aqui!: 0,6 pontos
Os dados de audiência são fundamentais para as emissoras e o mercado publicitário, pois ajudam a entender as preferências do público. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 lares na Grande São Paulo, o que fornece um panorama significativo do que os telespectadores estão assistindo.