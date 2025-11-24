Números consolidados de 23 de novembro de 2025

Entretenimento

Perrengue na Band. Foto: Reprodução/Band
confira os números consolidados de 23/11/2025

No último domingo, 23 de novembro de 2025, a programação da TV brasileiras apresentou resultados variados de audiência. O programa Silvio Santos se destacou, mantendo a liderança por um total de 15 minutos durante a sua exibição. O programa da emissora SBT superou o Domingo Espetacular, da Record, que teve desempenho inferior.

A Band exibiu o humorístico Perrengue, que, apesar de empatar em audiência com o programa Para Aqui!, da RedeTV!, teve um desempenho baixo em comparação com as produções de outras emissoras.

Na Globo, o Fantástico demonstrou instabilidade em seus índices de audiência, refletindo uma possível queda no interesse do público. O Domingão com Huck enfrentou dificuldades para manter telespectadores, não conseguindo superar o filme transmitido pelas concorrentes e sendo inclusive ultrapassado pelo Domingo Legal.

Os números de audiência para os principais programas do dia ficaram assim registrados:

Audiências do dia 23 de novembro de 2025:

Globo:

  • Santa Missa em Seu Lar: 3,9 pontos
  • Globo Repórter (reapresentação): 4,8 pontos
  • Antena Paulista: 6,7 pontos
  • Auto Esporte: 7,7 pontos
  • Globo Rural: 9,9 pontos
  • Viver Sertanejo: 9,7 pontos
  • Esporte Espetacular: 8,2 pontos
  • Temperatura Máxima: Space Jam – Um Novo Legado: 9,1 pontos
  • Domingão com Huck: 15,2 pontos
  • Fantástico: 15,6 pontos

Record:

  • Desenhos Bíblicos: 1,3 pontos
  • Record Teen: 2,2 pontos
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 3,3 pontos
  • Cine Maior: Dupla Explosiva: 5,1 pontos
  • Domingo Espetacular: 7,0 pontos
  • A Fazenda 17: 5,2 pontos

SBT:

  • Domingo Legal: 5,5 pontos
  • Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 7,6 pontos

Band:

  • Perrengue: 1,3 pontos

RedeTV!:

  • Para Aqui!: 0,6 pontos

Os dados de audiência são fundamentais para as emissoras e o mercado publicitário, pois ajudam a entender as preferências do público. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 lares na Grande São Paulo, o que fornece um panorama significativo do que os telespectadores estão assistindo.

