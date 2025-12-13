Roberto Carlos: duetos e emoção em noite mágica em Gramado

Roberto Carlos Grava Especial de Natal em Gramado

Na última sexta-feira, 12 de dezembro, a cidade de Gramado viveu uma noite memorável com a gravação do tradicional “Especial de Natal” de Roberto Carlos. Conhecida por ser um dos principais destinos para festividades natalinas no Brasil, a cidade ofereceu um cenário mágico para o evento, que ocorreu no Serra Park.

O show começou com grandes sucessos do cantor, como “Emoções” e “Esse Cara Sou Eu”, que encantaram o público presente. Durante o espetáculo, Roberto Carlos ainda trouxe ao palco diversos convidados que garantiram uma diversidade de estilos musicais. O cantor e compositor João Gomes trouxe uma energia contagiante com o piseiro, enquanto Jorge Ben Jor animou a plateia com seu suingue característico. A cantora Fafá de Belém trouxe sua paixão ao repertório, e o irreverente Supla surpreendeu ao combinar seu estilo único com as canções do Rei.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a participação da atriz Sophie Charlotte. Juntos, eles apresentaram a canção “Proposta”, que faz parte da trilha sonora da novela “Três Graças”, aumentando a carga emocional do evento e adicionando um toque de nostalgia ao espetáculo.

A escolha de realizar o especial em Gramado teve um significado especial. A cidade é famosa por suas celebrações de Natal, e a gravação do programa ajudou a destacar ainda mais a localidade como um destino festivo. A presença de Roberto Carlos trouxe atenção nacional para a cidade, reforçando sua importância no calendário natalino brasileiro.

O “Especial Roberto Carlos – Noite Feliz” será exibido na TV Globo no dia 23 de dezembro, logo após o programa “Três Graças”. Produzido por Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, o especial é dirigido por Angélica Campos, com direção de gênero de Joana Thimoteo. Esse evento mantém a tradição do cantor ao unir gerações por meio da música e do espetáculo ao vivo.

Ficha Técnica: