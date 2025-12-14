Entretenimento

Elenco de ‘Beleza Fatal’ se reúne para nova temporada

Elenco de Beleza Fatal. Foto: Divulgação
Reunião do elenco de ‘Beleza Fatal’ prepara terreno para nova temporada

A HBO Max anuncia o lançamento de um episódio especial de reunião do elenco da novela "Beleza Fatal", agendado para o dia 15 de dezembro de 2025. Esse episódio se destaca por ser uma celebração dos bastidores, dos personagens e dos momentos marcantes da trama, e não representa o início da segunda temporada, como muitos esperavam.

Neste especial, os atores principais se reúnem na famosa mansão dos Argento, que é o cenário central da história. Durante o episódio, eles relembram os desafios da gravação, revelam curiosidades dos bastidores e compartilham experiências. Além de depoimentos dos atores, os criadores e roteiristas também estarão presentes para discutir as decisões que moldaram a narrativa e para agradecer ao público pelo carinho recebido. A novela original continua disponível na plataforma, permitindo que os fãs façam uma maratona dos episódios anteriores.

Sinopse da Trama

"Beleza Fatal" narra a história de Sofia, interpretada por Camila Queiroz. A vida dela muda drasticamente quando sua mãe é presa injustamente por causa de sua prima, Lola, interpretada por Camila Pitanga. Após esse evento, Sofia é acolhida pela família Paixão, sob a liderança de Elvira, vivida por Giovanna Antonelli. A trama se desenrola em sua busca por justiça e vingança, até que um reencontro com um amor do passado faz Sofia reavaliar suas escolhas e seus limites.

Segunda Temporada em Produção

Devido ao grande sucesso da primeira temporada, a HBO Max confirmou a produção de “Beleza Fatal 2”, com estreia prevista para 2027, embora a data possa variar conforme o cronograma da produção. Muitos dos atores do elenco original, incluindo Camila Pitanga e Camila Queiroz, já aceitaram retornar, e as negociações para a participação de outros artistas ainda estão em andamento. O roteiro da nova temporada será escrito por Raphael Montes e sua equipe, com supervisão de Silvio de Abreu. A expectativa é que novas histórias e desafios surjam para os personagens principais.

Informações Adicionais

  • Título Original: Beleza Fatal
  • Plataforma: HBO Max
  • Data do Especial: 15 de dezembro de 2025
  • Criador: Raphael Montes
  • Supervisão: Silvio de Abreu
  • Elenco: Camila Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, entre outros
  • Produção: Coração da Selva
  • Continuação Confirmada: Estreia prevista para 2027

Com um episódio especial e uma segunda temporada a caminho, "Beleza Fatal" continua a cativar os fãs e promete novas emoções nos próximos anos.

