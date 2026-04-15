Longevidade: entenda a importância de proteínas e cálcio após os 40

Aos 40 anos, a vida pode começar a trazer algumas surpresas no corpo. A gente não está falando de mágica, mas de transformações naturais que impactam como você se sente e se move. É nessa fase que muitos começam a perceber alterações no metabolismo, na composição corporal e na saúde dos ossos. A perda gradual de massa muscular pode ser sutil, mas é real, e até a densidade mineral dos ossos pode cair, trazendo um risco maior de quedas e osteoporose. E convenhamos, com tantas responsabilidades – trabalho, família, compromissos – a última coisa que a gente precisa é de mais complicação.

### Importância das proteínas e do cálcio após os 40 anos

Com esse cenário em mente, é fundamental olhar para a alimentação de uma forma mais estratégica. Em vez de focar em um único nutriente, o ideal é manter uma dieta equilibrada que inclua proteínas e cálcio, nutrientes super importantes para o nosso corpo à medida que envelhecemos.

A Lara Natacci, que é a vice-presidente da Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição, dá uma dica valiosa: a qualidade do que você come precisa ser uma prioridade. Conforme envelhecemos, o corpo fica mais exigente e precisa de atenção especial.

“Os nutrientes vão sendo utilizados de formas diferentes, então é crucial ter uma dieta balanceada e variada, evitando tanto exageros quanto faltas”, explica a nutricionista. Isso ajuda a manter a saúde em dia e evitar problemas comuns dessa fase da vida.

E se você não sabe, uma pesquisa do IBGE revelou que mais da metade da população brasileira está em falta com o cálcio. E não é só isso: quando falamos de proteínas, o desafio está em escolher as melhores fontes e garantir que você consuma ao longo do dia, especialmente em momentos em que a nutrição é mais necessária.

### Leite como aliado da alimentação

Falando em alimentos, o leite entra como um super-herói nessa jornada. Ele é uma maravilha por reunir proteínas de alta qualidade, além de ser a principal fonte de cálcio que precisamos. “O leite contém caseína e whey protein, que são excelentes para a saúde. Além disso, é um alimento super nutritivo”, comenta a Lara.

E quem não gosta de um leite fresco na geladeira? O leite longa vida (UHT), por exemplo, é uma mão na roda. Passa por um tratamento que elimina microorganismos indesejados e ainda vem em embalagens que garantem a conservação sem precisar de refrigeração. Isso é especialmente prático para quem vive na correria do dia a dia.

Além de tudo, o leite UHT mantém a maior parte dos seus nutrientes. É fácil de incluir na rotina, seja no café da manhã ou em receitas. Para a Lara, a combinação entre praticidade e valor nutritivo é o que faz a diferença. “Em uma rotina agitada como a que muitos enfrentam aos 40 anos, ter alimentos simples e nutritivos à mão é essencial para manter hábitos saudáveis”, finaliza.

E aí, prontos para explorar novos sabores e cuidar da saúde com prazer?