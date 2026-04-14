Descubra como frutas e vegetais podem melhorar seu sono

O que colocamos no prato pode influenciar nosso bem-estar de várias maneiras, e isso inclui a qualidade do sono. Um estudo das universidades de Columbia e Chicago mostrou que a alimentação tem um impacto direto em como descansamos à noite. O foco da pesquisa foram os jovens saudáveis e a conexão entre o consumo de frutas e vegetais e um sono mais tranquilo.

Os pesquisadores analisaram como diferentes alimentos poderiam afetar nosso descanso. Frutas e vegetais se destacaram como os campeões, associados a noites de sono mais contínuo e reparador. A doutora Marcella Garcez, uma nutróloga respeitada da Associação Brasileira de Nutrologia, compartilha que as escolhas alimentares do dia a dia podem fazer uma diferença significativa na qualidade do nosso repouso.

Ela reforça que certos alimentos podem deixar a gente mais alerta, como a cafeína, que pode dificultar o sono. Já outras opções, ricas em compostos como o triptofano e o magnésio, são aliadas que ajudam a relaxar e podem contribuir para um descanso melhor.

Impactos da alimentação na qualidade do sono

A doutora Garcez adverte que problemas com o sono podem trazer consequências sérias: impactam nossa saúde cardiovascular, nosso humor e até a memória. Ela acredita que entender como a alimentação afeta o sono é fundamental, e alterações na dieta podem ser um caminho natural para melhorar a qualidade do descanso.

No estudo, 34 pessoas jovens e saudáveis monitoraram a alimentação e o sono durante 201 dias. Utilizando um aplicativo para registrar o que comiam e um monitor de pulso para acompanhar os padrões de sono, ficou claro que a dieta tinha um efeito direto na qualidade do sono na noite seguinte.

Os participantes que apertaram o consumo de frutas e vegetais durante o dia dormiram melhor, com menos interrupções à noite, do que aqueles que optaram por mais carboidratos saudáveis. A doutora Garcez comenta que quem consome cinco xícaras diárias de frutas e vegetais pode notar uma melhora de até 16% na qualidade do sono. É um dado que faz a gente pensar em como melhorar nossa alimentação, né?

Consumo de frutas e vegetais melhora o sono

Para a nutricionista, uma das razões pelas quais frutas e vegetais ajudam a melhorar o sono é que os carboidratos neles contidos auxiliam o cérebro a aproveitar melhor o triptofano. Isso estimula a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono.

Ela destaca que incluir essas opções na dieta diária traz resultados visíveis rápido: uma alimentação rica em carboidratos complexos e vegetais é sempre o melhor caminho.

Hábitos que podem afetar o sono

Além disso, a doutora menciona que evitar refeições pesadas antes de dormir é importante. Comer cedo deixa o estômago tranquilo e reduz incômodos na hora de relaxar. E não esqueça que a hidratação é essencial, mas é bom equilibrar para não acordar várias vezes à noite.

A alimentação saudável também ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, o que pode reduzir as interrupções durante o sono. Ter horários regulares para as refeições também é uma dica que vale a pena seguir, enquanto o álcool e a nicotina tendem a atrapalhar qualquer descanso.

Alimentos que podem contribuir para um sono mais saudável

Não existe fórmula mágica para garantir uma noite de sono perfeita, mas algumas comidas podem ser aliadas. Para começar a alcançar aquelas cinco xícaras diárias mencionadas, a doutora compartilha algumas referências práticas: uma maçã, uma pera ou uma laranja de tamanho médio já conta como uma xícara. Assim, fica mais fácil visualizar essa meta.

Além disso, ela recomenda alimentos ricos em triptofano, como peru, frango, leite e bananas. Algumas frutas, como cerejas e morangos, também contêm melatonina natural e podem ajudar a regular nosso ciclo de sono.

E a lista não para: cereais integrais, vegetais verdes e peixes ricos em ômega 3 são ótimas escolhas. Inclua também alimentos recheados de vitaminas do complexo B, que contribuem para uma boa noite de descanso.

Essas dicas mostram como uma alimentação balanceada pode transformar nosso sono e, com isso, nosso dia a dia. Então, já pensou em incluir mais cor e frescor no seu prato?