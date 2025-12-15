Reynaldo Gianecchini opta por liberdade artística fora da Globo

Reynaldo Gianecchini, um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira, anunciou que não pretende mais atuar em novelas da Globo. Desde 2021 fora da emissora, ele afirma ter decidido mudar seu foco para o teatro, cinema e projetos em plataformas de streaming, buscando assim mais liberdade e autonomia em sua carreira.

Durante uma entrevista, Gianecchini explicou que essa decisão coincide com um desejo antigo de ter mais controle sobre suas escolhas artísticas. Ele comentou: “Veio na hora perfeita, porque era bem quando eu estava querendo ter mais liberdade”. Embora tenha reconhecido a importância de sua trajetória nas novelas, o ator disse que já não sente mais vontade de voltar ao formato. “Considero que foi uma fase muito legal, fiz trabalhos muito bons, mas agora quero outras narrativas, outros jeitos de contar histórias”, destacou.

O desgaste causado pela intensa rotina de gravações também foi um fator determinante para sua decisão. Ele comentou que o esquema de gravação poderia consumir um ano inteiro de sua vida, o que o levou a buscar um modo de vida mais equilibrado. Desde que manifestou sua vontade de se afastar das novelas, Gianecchini informou que não recebeu novos convites, mas vê essa ausência como algo natural. “Foi um movimento que partiu de mim e deles. Então está tudo certo”, afirmou.

Apesar de estar focado em novas oportunidades, o ator não descarta a possibilidade de um retorno às novelas no futuro. “Não sou fechado para nada. Nunca digo nunca. Só se eu me apaixonar muito por um personagem”, declarou.

Reynaldo é conhecido por papéis marcantes em produções como “Laços de Família” (2000), “Esperança” (2002), “Da Cor do Pecado” (2004), “Belíssima” (2005), “Sete Pecados” (2007), “Verdades Secretas” (2015) e “A Dona do Pedaço” (2019). Neste novo capítulo de sua carreira, ele pretende priorizar projetos que realmente acredita, exercendo controle criativo sobre suas escolhas. “Não consigo mais fazer o que não quero ou não acredito. Me considero privilegiado por poder escolher”, finalizou.