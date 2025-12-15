Entretenimento

Números consolidados de 13 de dezembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Cena de 'Três Graças'. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 13/12/2025

No sábado, 13 de dezembro de 2025, diversos programas de televisão foram avaliados quanto à sua audiência na Grande São Paulo. As medições mostraram um desempenho variado entre as emissoras.

Pela manhã, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou ao registrar uma audiência de 7,7 pontos, superando É de Casa, que teve 7,0 pontos. Esse resultado mostra a relevância do programa voltado para empreendedorismo e gestão no interesse do público.

No período da tarde, a novela Três Graças teve um desempenho abaixo do esperado, com 18,9 pontos, resultando em uma audiência menor do que o SP2, que alcançou 19,4 pontos. Essa comparação evidencia uma queda no interesse pela trama, que não conseguiu se destacar em relação ao telejornal da emissora.

A Record garantiu a vice-liderança com o programa Love & Dance, que foi bem avaliado, enquanto Brasil Urgente SP marcou 2,6 pontos, permanecendo em terceiro lugar, à frente do SBT Notícias – 2ª Edição, que teve um desempenho menor.

A seguir estão os números consolidados dos principais programas que foram ao ar nesse dia:

Globo:

  • Globo Rural (reapresentação): 4,5
  • Bom Dia Sábado: 7,2
  • Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,7
  • É de Casa: 7,0
  • SP1: 8,2
  • Globo Esporte: 9,8
  • Jornal Hoje: 10,6
  • Intercontinental da FIFA: Flamengo x Pyramids: 12,5
  • Paulistar: 10,8
  • Caldeirão com Mion: 11,4
  • Êta Mundo Melhor!: 16,6
  • SP2: 19,4
  • Dona de Mim: 19,0
  • Jornal Nacional: 19,4
  • Três Graças: 18,9
  • Altas Horas: 10,9

Record:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,7
  • Fala Brasil (edição de sábado): 3,0
  • The Love School: 1,9
  • Balanço Geral SP (edição de sábado): 2,9
  • Cidade Alerta (edição de sábado): 4,4
  • Jornal da Record (edição de sábado): 4,1
  • A Fazenda 17: 5,4
  • Love & Dance: 3,1

SBT:

  • Luccas Toon: 2,2
  • Sábado Animado: 1,9
  • SBT Notícias 1ª Edição: 2,6
  • Eita Lucas!: 3,1
  • SBT Notícias 2ª Edição: 2,6
  • Bake Off Brasil 11: 3,3

Esses números representam a quantidade de pontos de audiência, sendo que, em 2025, cada ponto equivale a 77.488 domicílios assistindo à televisão na Grande São Paulo. As informações são fundamentais para entender o comportamento do público e as tendências no mercado publicitário.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Reynaldo Gianecchini. Foto: Reprodução/Youtube

Reynaldo Gianecchini opta por liberdade artística fora da Globo

1 hora atrás
Cátia Fonseca. Foto: Divulgação

Cátia Fonseca fecha acordo com a Disney em nova fase internacional

3 horas atrás
Zezé di Camargo. Foto: Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo solicita ao SBT cancelamento de especial de Natal

5 horas atrás
Os palhaços Patati e Patatá. Foto: Reprodução/SBT

SBT considera retorno do ‘Bom Dia & Cia’ aos finais de semana

8 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo