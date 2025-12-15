Números consolidados de 13 de dezembro de 2025

No sábado, 13 de dezembro de 2025, diversos programas de televisão foram avaliados quanto à sua audiência na Grande São Paulo. As medições mostraram um desempenho variado entre as emissoras.

Pela manhã, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou ao registrar uma audiência de 7,7 pontos, superando É de Casa, que teve 7,0 pontos. Esse resultado mostra a relevância do programa voltado para empreendedorismo e gestão no interesse do público.

No período da tarde, a novela Três Graças teve um desempenho abaixo do esperado, com 18,9 pontos, resultando em uma audiência menor do que o SP2, que alcançou 19,4 pontos. Essa comparação evidencia uma queda no interesse pela trama, que não conseguiu se destacar em relação ao telejornal da emissora.

A Record garantiu a vice-liderança com o programa Love & Dance, que foi bem avaliado, enquanto Brasil Urgente SP marcou 2,6 pontos, permanecendo em terceiro lugar, à frente do SBT Notícias – 2ª Edição, que teve um desempenho menor.

A seguir estão os números consolidados dos principais programas que foram ao ar nesse dia:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 4,5

Bom Dia Sábado: 7,2

Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,7

É de Casa: 7,0

SP1: 8,2

Globo Esporte: 9,8

Jornal Hoje: 10,6

Intercontinental da FIFA: Flamengo x Pyramids: 12,5

Paulistar: 10,8

Caldeirão com Mion: 11,4

Êta Mundo Melhor!: 16,6

SP2: 19,4

Dona de Mim: 19,0

Jornal Nacional: 19,4

Três Graças: 18,9

Altas Horas: 10,9

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,7

Fala Brasil (edição de sábado): 3,0

The Love School: 1,9

Balanço Geral SP (edição de sábado): 2,9

Cidade Alerta (edição de sábado): 4,4

Jornal da Record (edição de sábado): 4,1

A Fazenda 17: 5,4

Love & Dance: 3,1

SBT:

Luccas Toon: 2,2

Sábado Animado: 1,9

SBT Notícias 1ª Edição: 2,6

Eita Lucas!: 3,1

SBT Notícias 2ª Edição: 2,6

Bake Off Brasil 11: 3,3

Esses números representam a quantidade de pontos de audiência, sendo que, em 2025, cada ponto equivale a 77.488 domicílios assistindo à televisão na Grande São Paulo. As informações são fundamentais para entender o comportamento do público e as tendências no mercado publicitário.