Record valoriza protagonismo feminino na estreia de ‘Chamas do Destino’

Em janeiro, a Record TV traz uma novidade para sua programação com a estreia da novela ‘Chamas do Destino’, marcada para o dia 5 de janeiro, às 22h30. Essa novela turca, aclamada em diversos países, foca na luta de três mulheres em busca de superação frente à violência doméstica e na reescrita de suas vidas após uma tragédia.

A trama principal envolve Cemre, interpretada por Demet Evgar, que decide se separar de um marido abusivo e levar sua filha em busca de um novo começo. Outro destaque é Ruya, vivida por Dilan Cicek Deniz, uma jovem que, mesmo proveniente de uma família rica, precisa encarar difíceis verdades sobre seu pai. Por fim, temos Cicek, interpretada por Hazar Erguclu, que precisa reavaliar sua identidade e felicidade quando sua vida passa por transformações inesperadas às vésperas de seu casamento.

A novela é adaptada por Burcu Gorgun, com roteiro de Damla Serim e Toprak Karaohlu. A direção é de Ahmet Katiksiz. O elenco conta com atores renomados, incluindo Berkay Ates, que também está na novela ‘Mãe’, exibida atualmente pela Record. ‘Chamas do Destino’, que originalmente se chama ‘Alev Alev’ e foi lançada em 2020, combina drama social e temas de superação, refletindo a realidade de muitas mulheres.

A entrada dessa novela na grade da Record é uma parte importante da estratégia da emissora, que busca fortalecer sua narrativa e conquistar maior audiência, especialmente diante da concorrência com o SBT e a iminente estreia do ‘Big Brother Brasil 26’, marcada para 12 de janeiro na Globo. Com ‘Chamas do Destino’, a Record deseja não apenas manter sua posição no mercado de audiências, mas também destacar temas relevantes como a luta das mulheres por liberdade e justiça.