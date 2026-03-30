Reprise de ‘Avenida Brasil’ marca 15 pontos no ‘Vale a Pena Ver’

Avenida Brasil Retorna à TV e Chega com Alta Audiência

Nesta segunda-feira, 30 de março, a novela Avenida Brasil voltou a ser exibida no horário das 17h55, dentro do programa Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo. Nos primeiros dias da reprise, a atração dividiu a tela com Rainha da Sucata, que se despede na próxima sexta-feira.

Considerada um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, Avenida Brasil conquistou o público ao abordar questões como desigualdade social, trabalho infantil, vingança e conflitos familiares. A reestreia da novela fez muito sucesso, alcançando uma média de 15,3 pontos de audiência na Grande São Paulo, um índice que superou as emissoras concorrentes. Durante a faixa de exibição, os números dos concorrentes foram os seguintes:

Record com Cidade Alerta: 7,5 pontos

com Cidade Alerta: 7,5 pontos Band com Brasil Urgente: 3,2 pontos

com Brasil Urgente: 3,2 pontos SBT com Coração Indomável: 3,1 pontos

Em 2026, cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios, um número importante para o mercado publicitário.

Sinopse da Novela

A novela, escrita por João Emanuel Carneiro, narra a história de Rita, uma menina órfã que tem sua vida transformada por um golpe da madrasta, Carminha. Após a morte acidental do pai de Rita, Carminha abandona a garota em um lixão para ocultar seus crimes. No lixão, Rita, que mais tarde assume a identidade de Nina, encontra proteção e amor em pessoas ao seu redor. Anos depois, ela retorna ao Brasil disfarçada de chef de cozinha para se vingar de Carminha.

‘Avenida Brasil’ retrata de forma vibrante a vida da classe média e dos subúrbios cariocas, promovendo um universo rico em personagens marcantes, como Tufão, Jorginho e Mãe Lucinda, que conquistaram corações e estabeleceram bordões memoráveis.

Mesmo tendo concorrido ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2013, perdeu para a produção Lado a Lado. Entretanto, a novela foi um fenômeno global, sendo licenciada para mais de 140 países e ganhando uma versão adaptada na Turquia.

Em 2027, a novela voltará em uma nova fase, sucedendo a novela Quem Ama, Cuida, com a continuação da história de Carminha e seus desdobramentos. A estreia está programada para janeiro, prometendo novas reviravoltas.

Horários de Exibição

A reprise de Avenida Brasil terá horários variados esta semana:

Segunda-feira (30/03): 17h55

17h55 Terça-feira (31/03): 17h20

17h20 Quarta-feira (01/04): 18h00

18h00 Quinta-feira (02/04): 17h30

17h30 Sexta-feira (03/04): 17h55

A expectativa em torno da novela é grande, e o público está ansioso para acompanhar novamente essa história envolvente que fez história na televisão brasileira.