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Débora Falabella em negociações para retornar como Nina em ‘Avenida Brasil’

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Nina (Débora Falabella) em Avenida Brasil. Foto: Reprodução/Gloob
Débora Falabella negocia volta como Nina na continuação de 'Avenida Brasil'

A novela “Avenida Brasil” está de volta ao ar a partir de hoje, 30 de março de 2026. Com essa reprise, a Globo busca aumentar a audiência do programa “Vale a Pena Ver de Novo” e restaurar a conexão com o público antes do lançamento de uma nova sequência da trama, prevista para janeiro de 2027.

Débora Falabella, que interpretou a protagonista Nina na versão original, está em negociações para retornar ao papel na continuação. As conversas entre ela e a emissora estão focadas em ajustes de agenda e no formato da participação da atriz, que deve ser uma participação especial e não o foco principal da história.

Embora Nina tenha um papel importante no início da nova trama, a direção atual sugere que a função dela será mais como um catalisador para a nova fase da novela, ao invés de assumir o protagonismo. O retorno de Falabella se destaca após a reavaliação de outros personagens centrais da obra, como Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Outros atores do elenco original, incluindo Murilo Benício, Eliane Giardini, Vera Holtz e Heloisa Périssé, também estão sendo considerados ou negociando para fazer parte da nova produção.

A reprise da novela busca não apenas refrescar a memória do público, mas também se corrigir após a descida de audiência da reexibição de “Rainha da Sucata”. A Globo espera que a nostalgia traga os telespectadores de volta e prepare o terreno para a nova narrativa.

Na continuação, um dos principais enredos será em torno de Carminha, explorando suas intenções e se ela realmente se arrependeu de suas ações ou está apenas tramando uma nova vingança. A expectativa é que essa linha de suspense mantenha o interesse dos fãs da trama.

A nova fase de “Avenida Brasil” contará com a direção de Ricardo Waddington e está agendada para estrear no começo de 2027, logo após “Quem Ama, Cuida”.

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