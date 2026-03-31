‘Os Outros’ amplia tensão e coloca Cibele em fuga na nova temporada

A série “Os Outros” estreia sua terceira temporada no Globoplay no dia 9 de abril, trazendo novas tensões e desafios para a protagonista Cibele, interpretada por Adriana Esteves. Nessa nova fase, Cibele está em fuga, buscando se reconstruir longe do Rio de Janeiro e apagando seus rastros.

Logo no início da temporada, os espectadores notam uma mudança marcante: Cibele aparece com cabelo curto e de cor mais escura. Segundo a caracterizadora Anna Van Steen, essa transformação simbólica representa um ato de sobrevivência, refletindo a nova fase da trama, em que Cibele tenta se esconder e proteger enquanto adota uma identidade falsa.

Adriana Esteves, em sua longa carreira de quase 40 anos, destaca que esta é a primeira vez que desempenha o mesmo papel por tanto tempo. A experiência de viver a personagem ao longo de três temporadas trouxe crescimento pessoal e profissional para a atriz.

Na narrativa, Cibele decide fugir com Marcinho, interpretado por Antonio Haddad. Após um acidente, Marcinho concorda em deixar sua vida anterior para trás, incluindo sua parceira Lorraine e o filho. Juntos, eles utilizam documentos falsos e assumem novas identidades: Teresa e Pedro.

A tensão dramática, característica da série, permanece forte. Cibele vive com medo de ser encontrada pelo personagem Tavares e ainda enfrenta uma dívida com Raquel, interpretada por Letícia Colin, que a ajudou a escapar com Marcinho. Durante a viagem, um acidente coloca o casal em contato com Roberto e Marta, vividos por Lázaro Ramos e Mariana Lima, que os acolhem em sua casa no interior.

A relação entre os atores Adriana Esteves e Antonio Haddad foi elogiada por ambos. Adriana fala da conexão afetiva e do respeito que desenvolveram durante a produção, enquanto Haddad compartilha que aprende muito com os colegas e destaca a emoção da equipe criativa.

Além dos novos desafios narrativos, “Os Outros” também se firmou como um produto de sucesso fora do Brasil. O formato da série foi vendido para países como Estados Unidos, Alemanha e Grécia. Produzida pelos Estúdios Globo, a obra é criada e escrita por Lucas Paraizo, com a colaboração de outros roteiristas e a direção artística de Luisa Lima.

Com essa nova temporada, o Globoplay busca não apenas dar continuidade à história de Cibele, mas também criar uma nova explosão dramática em uma das suas séries mais reconhecidas.