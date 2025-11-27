Entretenimento

‘Floribella’ estreia no catálogo da HBO Max em 8 de dezembro

Foto: Divulgação
'Floribella' chega ao catálogo da HBO Max dia 8 de dezembro

A novela infanto-juvenil Floribella, que fez muito sucesso nos anos 2000, voltará a ser exibida na plataforma de streaming HBO Max. Com estreia marcada para o dia 8 de dezembro, as duas temporadas da série prometem trazer de volta a nostalgia para os fãs.

Floribella é uma adaptação da novela argentina Floricienta, criada por Cris Morena. A trama, escrita por Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, mistura romance, humor e elementos de fantasia. A história gira em torno de Maria Flor, uma jovem que, após perder a mãe ainda criança, é criada por sua madrinha, Titina. Flor assume o trabalho de babá em uma mansão que abriga seis órfãos, cada um com uma personalidade diferente. Ao longo da narrativa, a sonhadora Flor enfrenta diversos desafios, mas também cria fortes laços de amizade e descobre sua paixão pela música.

No elenco da novela, destacam-se Juliana Silveira, Robert Gobeth, Leticia Colin, Johnny Massaro, André Luiz Miranda e Julianne Trevisol, que dão vida a personagens marcantes. Ao todo, Floribella possui 344 episódios divididos em duas temporadas e gerou cinco álbuns musicais que venderam milhares de cópias, solidificando seu sucesso.

Além do retorno da série original, uma nova produção chamada Margarida também está a caminho. Esta comédia infanto-juvenil terá como foco a filha de Floricienta e trará de volta elementos que fizeram sucesso na versão anterior. Com referências diretas à trama original, a nova série contará com a participação de personagens conhecidos e músicas que já encantaram o público.

A expectativa é grande entre os fãs que desejam reviver a mágica de Floribella e descobrir as novidades de Margarida. Com todos os episódios originais disponíveis na HBO Max a partir de 8 de dezembro, os fãs poderão acompanhar a jornada de Flor e sua turma mais uma vez.

