Feriado de 7 de setembro é transferido para segunda-feira

Em 2025, o dia 7 de setembro, quando comemoramos o Dia da Independência do Brasil, vai cair em um domingo. Isso pode complicar um pouco os planos de muita gente. Mas, tem um lado positivo: em alguns lugares, a folga da data vai ser transferida para segunda-feira, garantindo um descanso extra para muitos brasileiros.

Para quem trabalha em escalas como a do 6×1, essa é uma boa notícia. Normalmente, esses trabalhadores também têm que cumprir horário aos domingos, então podem ter direito à folga compensatória ou até a um pagamento em dobro, caso trabalhem nesse dia. E isso não vai beneficiar só os que trabalham em shoppings, restaurantes ou serviços essenciais. Moradores de várias regiões terão a chance de aproveitar um feriadão.

Um exemplo é Curitiba, a capital do Paraná. Nesse ano, além de comemorar o dia 7 de setembro, a cidade ainda tem um feriado municipal no dia seguinte. Essa folga é uma devida homenagem a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade. Com isso, muitas pessoas vão poder relaxar sem se preocupar em voltar ao trabalho tão cedo.

Planejamento para o feriadão: celebrações em Curitiba

Nesse feriado, ao contrário do que acontece em outras partes do Brasil, Curitiba se destaca com eventos únicos. Enquanto o Dia da Independência é marcado por desfiles e atividades culturais em todo o país, a cidade terá atividades especiais com o feriado municipal.

Além de aproveitar um dia a mais de descanso, os curitibanos vão poder participar de missas e procissões em homenagem à padroeira. O centro da cidade vai se encher de eventos gastronômicos, feiras de artesanato e apresentações musicais. Isso tudo vai dar um charme especial ao feriadão.

Para completar, alguns parques e museus vão abrir as portas com entrada gratuita em horários específicos, oferecendo ainda mais opções de lazer para quem quer aproveitar o dia livre. Ao escolher um feriado religioso em vez de um aniversário, Curitiba destaca sua rica cultura e a história dos primeiros habitantes da região, além de relembrar a forte influência da colonização portuguesa ao escolher Nossa Senhora da Luz como padroeira.