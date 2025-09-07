Entretenimento

Remake de “Pai Herói” aguarda decisão após mudanças na HBO Max

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Renata Dias Gomes. Foto: Reprodução/TV Brasil
Remake de “Pai Herói” permanece em stand by após mudanças no HBO Max

Renata Dias Gomes foi recentemente contratada pela TV Globo para comandar uma nova versão feminina de “Carga Pesada”. Essa contratação levantou questionamentos sobre o futuro do remake de “Pai Herói”, um projeto que a autora já estava desenvolvendo.

Antes, Renata havia fechado um acordo com o HBO Max para adaptar “Pai Herói” em 40 capítulos, um formato semelhante ao utilizado em outras produções da plataforma, como “Beleza Fatal” e “Dona Beja”. Contudo, após esse anúncio, o remake não foi mais comentado publicamente e se encontra atualmente em uma fase de “stand by”, aguardando definições dos executivos da Warner Bros. Discovery, que administra a plataforma.

Essa falta de novidades não é um problema exclusivo de “Pai Herói”. Outros projetos da HBO Max também não têm recebido atualizações, refletindo as mudanças estratégicas que a empresa está implementando desde sua fusão com a Discovery. Atualmente, a prioridade da empresa é equilibrar custos e alinhar seu conteúdo com padrões internacionais, o que tem afetado diretamente as produções brasileiras.

### O peso histórico de “Pai Herói”

A novela original “Pai Herói”, escrita por Janete Clair, foi exibida pela TV Globo de 29 de janeiro até 18 de agosto de 1979, totalizando 174 episódios. A trama, que teve Tony Ramos e Elizabeth Savala como protagonistas, abordou temas de conflitos familiares e emocionais, deixando uma marca significativa na televisão brasileira da época.

A história gira em torno de André Cajarana, um jovem de Minas Gerais que, após a morte de seu avô, se muda para o Rio de Janeiro em busca da verdade sobre seu pai, Malta Cajarana, que havia sido acusado de crimes graves. Na busca pela inocência do pai, André se envolve em um triângulo amoroso com as personagens Catarina e Ana Preta, que são essenciais para o desenrolar do enredo.

Os remakes de obras clássicas escritas por autores como Janete Clair têm sido considerados uma aposta para atrair um público já fiel e gerar repercussão. No entanto, a possibilidade de adiamento ou cancelamento de projetos, devido a direções estratégicas das plataformas de streaming, sinaliza que a dramaturgia brasileira está passando por uma fase de transformação, dependendo fortemente das decisões das empresas internacionais que operam no país.

