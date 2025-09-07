Notícias

Rotina noturna indicada por especialistas para uma vida mais longa

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 38 minutos atrás
1 minuto de leitura
A rotina noturna recomendada por especialistas que contribui para uma vida mais longa
A rotina noturna recomendada por especialistas que contribui para uma vida mais longa

Para muitas pessoas, fazer exercícios e ter uma alimentação saudável já seria o suficiente para cuidar da saúde e garantir uma vida longa. Mas tem um ponto fundamental que frequentemente fica de lado: o sono de qualidade. Este aspecto é tão importante que especialistas da saúde sempre ressaltam sua relevância.

Infelizmente, muitos adultos não conseguem dormir a quantidade recomendada. Isso pode prejudicar tanto o bem-estar físico quanto o mental. Organizações de saúde aconselham que indivíduos entre 18 e 64 anos devem dormir entre sete e nove horas por noite para evitar a fadiga e outros problemas.

Se você quer garantir uma boa noite de sono, adotar algumas práticas simples pode ajudar a melhorar a qualidade do seu descanso. Aqui estão algumas dicas:

  • Estabeleça uma rotina: tentar dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias ajuda a regular seu relógio biológico.
  • Crie um ambiente agradável: diminuir a luz e os ruídos, além de deixar a temperatura confortável, pode facilitar o relaxamento antes de dormir.
  • Evite estimulantes: é importante ficar longe de café, bebidas energéticas e álcool, principalmente no fim da tarde e à noite.
  • Reduza o tempo de tela: tente não usar o celular ou outros eletrônicos por um tempo antes de se deitar.
  • Busque a luz natural: aproveitar o sol pela manhã ajuda a manter o seu ciclo de sono em dia, tornando mais fácil adormecer à noite.

Por que ter um sono de qualidade é importante para viver mais?

Quando dormimos, nosso corpo passa por processos essenciais de recuperação. Isso inclui a reparação de tecidos, regulação hormonal, consolidação da memória, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção do equilíbrio metabólico e cardiovascular.

Quanto mais profundo for o seu sono, mais tempo seu corpo tem para realizar essas atividades, o que garante uma recuperação completa. Isso não só fortalece sua saúde física e mental, como também melhora sua disposição e desempenho ao longo do dia.

E tem mais: estudos mostram que um sono de qualidade pode ajudar a prevenir doenças crônicas e problemas cardiovasculares, o que diminui a mortalidade e, consequentemente, aumenta a expectativa de vida.

Por isso, cuidar do sono é um passo importante para quem deseja viver bem e por mais tempo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 38 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Os fatores que promovem o surgimento de verrugas e como preveni-las

Fatores que causam verrugas e formas de prevenção

8 minutos atrás
Estátua da Havan, Havan, Estátua

Preço da estátua de 40 m da Havan é revelado

14 minutos atrás
Apple vai sacrificar sua tecnologia mais amada para lançar o iPhone do futuro

Apple pode abrir mão de tecnologia popular para novo iPhone

1 hora atrás
O documento do governo que vai dar regalias “inacreditáveis” a milhões de professores

Governo divulga documento com novas regalias para professores

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo