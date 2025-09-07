Apple pode abrir mão de tecnologia popular para novo iPhone

A Apple está a mil por hora e já planeja lançar seu primeiro iPhone dobrável em 2026. O que a gente pode esperar desse novo modelo? Parece que ele trará um design super inovador que pode mudar tudo no mundo dos smartphones.

Os analistas estão de olho nas novidades e, pelo que se ouviu, a Apple deve deixar de lado o famoso Face ID neste dispositivo. No lugar, vai reintroduzir o Touch ID, que agora ficaria localizado no botão lateral. Isso tudo tem a ver com questões de espaço e custos relacionados ao design fininho e dobrável do aparelho. Vale lembrar que essa é a primeira grande mudança desde o lançamento do iPhone X, lá em 2017.

Design inovador

Esse iPhone dobrável tem tudo para ser incrível. A expectativa é que ele tenha um formato que una smartphone e tablet em um só dispositivo. A tela externa terá 5,5 polegadas, enquanto a interna vai surpreender com 7,8 polegadas. Quando aberto, ele se transforma em um mini tablet.

Essa proposta visa oferecer uma experiência contínua e prática, sem aqueles vincos chatos na tela que costumam aparecer quando desdobramos aparelhos assim. O novo design busca não só ser bonito, mas também funcional, mantendo a elegância que a Apple sempre carrega.

Livre adaptação artística a partir dos vazamentos – Foto: Forbes Brasil

Por que abandonar o Face ID?

Essa decisão de deixar o Face ID pelo Touch ID, muita gente tem se perguntado sobre as razões. Parece que as limitações técnicas e os custos de um design dobrável dificultam a inclusão do conjunto completo de sensores que o Face ID exige.

Optar pelo Touch ID no botão lateral é uma jogada estratégica. Afinal, muitas pessoas ainda preferem a autenticação via impressão digital. Para muitos, essa escolha representa um método mais tradicional e confiável de desbloquear o aparelho.

Expectativas para o lançamento

O iPhone dobrável deve chegar ao mercado em 2026 e promete trazer quatro câmeras incríveis, garantindo fotos de qualidade. Teremos uma câmera de cada lado, interna e externa, além de duas traseiras. As novidades nas câmeras visam manter a fama dos iPhones como ótimos para fotos.

Além disso, a Apple deve trazer novas tecnologias de tela e um modem próprio, trazendo velocidades de internet que podem surpreender. Tudo isso é pensado para colocar a conectividade e a eficiência na palma da mão.

A estratégia de lançamento da Apple

Por enquanto, a Apple ainda está mantendo segredo sobre muitos detalhes do iPhone dobrável. Mas há rumores de que o lançamento pode coincidir com a nova série do iPhone 18. A produção em massa está agendada para o final de 2026, e a ideia é que o público tenha acesso ao dispositivo no começo de 2027.

Esses esforços em desenvolver um celular dobrável mostram que a Apple quer ir além, redefinindo a experiência mobile. A expectativa é que esse novo produto atenda às necessidades dos consumidores e ainda estabeleça novos padrões.