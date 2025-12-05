Regina Duarte diz que aceitaria retornar à Globo

Regina Duarte pode retornar à Globo

A atriz Regina Duarte confirmou que aceitaria um convite para voltar à Globo, após participar de uma homenagem nos Estúdios Globo. Desde 2017, quando atuou na novela "Tempo de Amar", ela está afastada das telinhas. Durante o evento, Regina foi questionada sobre um possível retorno e respondeu: "Sim. Aceitaria. Se a Globo me chamar, eu venho."

A atriz foi homenageada com seu nome gravado na Calçada da Fama da emissora, recebendo uma calorosa recepção dos funcionários presentes. Emocionada, ela comentou: "Me sinto em casa aqui. Passam os anos e essa sensação continua. É bom sentir-se amada e respeitada." Regina também destacou que atuar sempre foi sua verdadeira paixão e agradeceu à Globo pela oportunidade de se expressar.

Aos 78 anos, Regina revelou estar vivendo um momento de satisfação e criatividade. "Gosto muito da vida que levo, acompanhando o crescimento dos meus netos e me dedicando às artes plásticas. Sinto que ainda tenho muito a fazer. Me sinto viva e produtiva", afirmou.

Após a homenagem, Regina foi questionada sobre um retorno à televisão. Embora não tenha confirmado projetos, deixou claro que está aberta a convites. "Será? Vamos aguardar. Como já disse, voltaria. Só não quero me repetir, né? Mas também não tem como não se repetir na idade que estou. Agora vou ser sempre uma vovó [risos]", disse a artista.

Durante o evento, ela recebeu homenagens de outras figuras importantes da emissora, como Susana Vieira, Luiz Fernando Guimarães, e Tony Tornado. Os discursos ressaltaram a relevância de Regina na história da Globo. Irene Ravache, por exemplo, disse que "existem seis nomes que a Rede Globo deveria ter erguido uma estátua", citando Regina entre eles, reconhecendo sua contribuição ao sucesso da emissora.

Susana Vieira também fez um discurso carinhoso, relembrando que Regina foi uma das suas primeiras amigas na Globo e expressou sua admiração pela trajetória da colega. Regina, em resposta, agradeceu: "Susana já falou lindo. Peço as palavras dela emprestadas. Que história bonita, estar aqui com tanta gente querida. Sem vocês, a gente não é nada. Isso é um trabalho em grupo, de irmandade."

As declarações de Regina Duarte reanimam rumores sobre sua possível volta às novelas da Globo. Embora ela enfatize sua dedicação à família e às artes, sua disposição e a admiração que recebe de colegas e funcionários mantêm as portas abertas para um novo papel na teledramaturgia da emissora.