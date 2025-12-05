Entretenimento

Campeonato Carioca sai da grade da Band por baixo retorno financeiro

Campeonato Carioca 2026. Foto: Reprodução/Instagram
Baixo retorno financeiro tira Campeonato Carioca da grade da Band

A Band não exibirá o Campeonato Carioca a partir de 2026, encerrando uma parceria de três anos com o torneio. A decisão foi tomada devido à baixa rentabilidade da edição de 2025. Segundo informações, a emissora paulista decidiu não renovar o contrato com a Brax, que detém os direitos comerciais do campeonato, porque a publicidade gerada não foi suficiente para justificar as transmissões.

Esse movimento ocorre pouco tempo após a Band ter perdido os direitos da Fórmula 1, sugerindo uma revisão na estratégia de conteúdo esportivo da emissora. Nos últimos anos, a Band não pagava por transmiti-los, mas dividia os espaços publicitários com a Brax, resultando em uma divisão da arrecadação.

Por outro lado, a Globo, que retornou às transmissões do Campeonato Carioca em 2024, está em negociações avançadas com a Brax para garantir exclusividade a partir de 2026. Anteriormente, a Globo e a Band dividiam as partidas, permitindo maior visibilidade para o campeonato e reduzindo a concorrência direta pela audiência.

Em 2026, com a mudança no calendário do futebol brasileiro, que agora inicia o Campeonato Brasileiro em janeiro, o Campeonato Carioca será adaptado. A competição terá apenas dez datas e começará no dia 14 de janeiro. O novo formato contará com 12 clubes divididos em dois grupos, cada um com duas grandes equipes e quatro menores.

Os oito melhores times avançarão para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único. As semifinais acontecerão em partidas de ida e volta, e a final será realizada no Maracanã, preservando a tradição de encerrar a competição em um estádio simbólico.

Essa mudança de escopo da Globo, em busca de exclusividade, destaca a estratégia da emissora em recuperar seu destaque nos campeonatos regionais, enquanto a Band, sem contratos significativos, está ajustando seu posicionamento no universo esportivo.

