Rayssa Bratillieri retorna às novelas em triângulo amoroso

A atriz Rayssa Bratillieri foi confirmada no elenco da próxima novela das seis da Globo, intitulada “A Nobreza do Amor”. A estreia está marcada para o dia 16 de março de 2026. Em sua nova atuação, Rayssa dará vida à personagem Salma, uma jovem que se destaca por sua religiosidade, generosidade e forte compromisso com valores morais.

Salma será uma figura central em um triângulo amoroso envolvendo Tonho, interpretado por Ronald Sotto, e Alika, vivida por Duda Santos. Desde a infância, Salma nutre um amor silencioso por Tonho, mas nunca teve coragem de revelar seus sentimentos. A chegada de Alika na cidade de Barro Torto muda completamente a vida da jovem; elas se tornam amigas rapidamente. No entanto, a amizade delas é desafiada quando Tonho se interessa por Alika, ignorando a afeição que Salma tem por ele.

Mesmo lidando com sua frustração amorosa, Salma se mantém leal à nova amiga. Em uma nova reviravolta, ela acaba conhecendo Omar, um homem de origem turca e religião muçulmana por quem se apaixona. No entanto, essa relação traz desafios adicionais, pois os pais de Salma enfrentam dificuldades em aceitar a diversidade cultural e religiosa do rapaz, o que gera tensões familiares e amplia a relevância de Salma na trama.

Esse novo papel marca o retorno de Rayssa Bratillieri às novelas após sua participação em “Elas por Elas”, onde interpretou Ísis, uma ativista com um papel central na história. Agora, a atriz assume um personagem que lida com conflitos pessoais e familiares, reforçando a atualização da Globo em suas histórias, que buscam misturar romance com questões sociais em horários nobres.

A novela “A Nobreza do Amor” é criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com a colaboração de Alessandro Marson, Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais. A direção é de Gustavo Fernandez, com a supervisão de Pedro Peregrino. O elenco contará também com nomes como Lázaro Ramos, Érika Januza, Bukassa Kabengele, Nicolas Prattes, Rita Batista, entre outros.

A personagem Salma promete trazer profundidade emocional à trama, equilibrando temas como religiosidade, lealdade e identidade cultural em um enredo que transita entre o Brasil e contextos africanos.