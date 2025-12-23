RedeTV! investe em estúdio de LED para ‘Retrospectiva 2025’

Nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 23h, a emissora exibe a edição de 2025 de sua retrospectiva anual. O programa, apresentado por Willian Kury, reúne os principais eventos que marcaram o Brasil e o mundo ao longo do ano, abordando áreas como política, sociedade, cultura e esportes.

Entre os principais assuntos do especial estão o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. A retrospectiva também destaca a escolha do novo Papa e a chegada de Carlo Ancelotti como o primeiro técnico estrangeiro da Seleção Brasileira de Futebol. Além disso, marca a histórica vitória de um filme brasileiro no Oscar, o que representa um marco importante para a indústria cinematográfica do país.

Este ano, o programa traz inovações na produção, apresentando um formato mais dinâmico e interativo. A emissora utilizou um estúdio de LED, que conta com um painel de 160 m², considerado um dos mais modernos do Brasil. A produção investiu em tecnologia de ponta e recursos gráficos avançados, buscando proporcionar uma experiência visual mais atrativa e diferenciada aos telespectadores.

Além da exibição na televisão aberta, a retrospectiva terá uma versão estendida disponível na plataforma de streaming gratuita da emissora. O público poderá acessar conteúdos exclusivos e trechos inéditos que aprofundam alguns dos principais fatos do ano.

Essa edição do especial reafirma a tradição da emissora em revisar os acontecimentos mais marcantes do período. Com o investimento em tecnologia de transmissão, o programa pretende oferecer um panorama abrangente dos eventos que mais repercutiram nos últimos 12 meses, proporcionando aos telespectadores um conteúdo informativo e interessante.