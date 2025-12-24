‘O auto da compadecida 2’ chega como minissérie com novidades na Globo

Em janeiro de 2025, a Globo irá transformar “O Auto da Compadecida 2” em uma minissérie, ampliando o alcance dessa produção clássica para a televisão aberta. A novidade é que a minissérie contará com quatro episódios especiais que incluirão cenas exclusivas e novos personagens desenvolvidos especialmente para a TV.

Essa adaptação visa trazer à telinha a sequência que foi lançada nos cinemas em dezembro de 2024, enriquecendo a história original de Ariano Suassuna. Com essa mudança, a emissora busca explorar mais a fundo as trajetórias dos personagens e discutir temas relevantes para o público.

Entre os novos personagens estão Omar, interpretado por Juliano Cazarré, e Iracema, vivida por Luellem de Castro. Esses personagens foram criados para incentivar novas narrativas, mantendo, no entanto, a essência da história original.

A trama se passa duas décadas após os eventos do primeiro filme e traz de volta João Grilo, papel de Matheus Nachtergaele. Sua volta à fictícia cidade de Taperoá serve para gerar reencontros e situações carregadas de humor e crítica social, elementos centrais na obra. Chicó, interpretado por Selton Mello, aparece agora como um vendedor de santinhos, um contraste à vida de seu amigo, e juntos vão enfrentar desafios inéditos.

A minissérie traz também a atriz Taís Araújo no papel da Compadecida, assumindo o papel que anteriormente era de Fernanda Montenegro. O elenco ainda conta com Humberto Martins como o coronel Ernani, um fazendeiro que aspira a uma carreira política, e Eduardo Sterblitch como Arlindo, responsável pela rádio local. Enrique Diaz retorna como Joaquim Brejeiro, e Fabiula Nascimento e Luis Miranda completam o elenco, com este último interpretando um malandro carioca criado especialmente para essa versão.

A sinopse oficial ressalta a presença de João Grilo como uma figura lendária, mostrando a influência de suas ações sobre a cidade de Taperoá. Assim, a Globo não apenas revive um clássico, mas também atualiza a obra de Suassuna, criando novos laços entre a narrativa original e os desafios enfrentados pelo Brasil nos dias de hoje.