‘Altas Horas’ traz Bella Campos e Felca em edição especial de Ano Novo

A edição especial de Ano Novo do programa “Altas Horas” vai ao ar neste sábado, 27 de dezembro, após a novela “Três Graças”. A atração reúne diversas personalidades que tiveram um 2024 repleto de conquistas e realizações. Com depoimentos, reflexões e apresentações musicais, o programa celebra trajetórias marcantes.

A atriz Bella Campos compartilha sua experiência em um ano decisivo de sua carreira. Ela ganhou destaque ao interpretar Maria de Fátima na novela “Vale Tudo”, papel que a ajudou a se conectar mais profundamente com o público e a consolidar sua presença na TV Globo. Bella menciona: “Foi um ano muito especial com a novela, me conectei bastante com meu público. Gravei meu primeiro longa, ‘Cinco Tipos de Medo’, que estreia no ano que vem”.

Outro convidado, o influenciador digital Felca, fala sobre sua superação em relação à saúde mental e à fobia social. Ele destaca como esse processo impactou sua criação de conteúdo e sua presença nas redes sociais, especialmente com um vídeo sobre adultização que atraiu um público mais amplo. “Esse vídeo furou todas as bolhas nas quais eu estava inserido. O impacto foi real, e isso foi minha maior realização”, comenta Felca.

A jornalista Kenya Sade também traz sua trajetória no jornalismo cultural. Ela fala sobre sua primeira cobertura internacional, que ocorreu no Grammy Latino, e sua presença no Prêmio Multishow. “Tive um ano muito bom cobrindo festivais e eventos grandes. Sou apaixonada por música e trato isso com muita seriedade”, afirma a jornalista, que possui um forte histórico ligado à MPB, samba e influências africanas.

O grupo musical Menos é Mais se apresenta para celebrar um ano histórico, marcado pelo projeto Churrasquinho, que alcançou 1 bilhão de visualizações. Eles realizarão interpretações de sucessos como “Coração Partido”, “Pela Última Vez” e “Aquele Lugar”. Além disso, terão participações especiais de Tiago Iorc cantando “Amei Te Ver” e Matheus Fernandes em “Lapada Dela”.

O trio Trimanos Brasil também se apresenta, revisitando clássicos da MPB com músicas como “Cálice” e “Naquela Mesa”, lembrando a influência familiar em sua formação musical.

A edição especial de Ano Novo busca refletir sobre as conquistas e desafios do ano, unindo depoimentos de representantes de diversas áreas como a dramaturgia, influência digital, jornalismo cultural e música. O programa é apresentado por Serginho Groisman, com direção de Serginho e Adriano Ricco.