Rede busca game show para superar crise do horário nobre

A Band está em busca de soluções para melhorar a sua programação no horário nobre, que enfrenta dificuldades de audiência. A emissora está considerando a introdução de um game show na faixa que vai ao ar após os programas religiosos, na tentativa de atrair mais espectadores.

Atualmente, o horário das 22h30 tem apresentado baixos índices de audiência. Essa situação tem gerado descontentamento interno, especialmente em relação às atrações que seguem um programa adquirido pelo pastor R.R. Soares, que ocupa uma hora do seu horário noturno. Entre os programas que lutam por audiência na Band estão “Apito Final”, “Pesadelo na Cozinha” e “Melhor da Noite”, que, nas últimas semanas, têm obtido dificuldades para atingir um ponto de audiência na Grande São Paulo. Inclusive, o “Melhor da Noite” teve uma redução em sua exibição, passando a ser transmitido apenas às quartas-feiras, enquanto a novela “Dona Beja” foi transferida para as quintas e sextas-feiras.

Diante deste cenário, a emissora iniciou, no final do ano passado, conversas com diversas produtoras em busca de um novo formato. Informações indicam que Otaviano Costa, que apresentou o “Melhor da Noite” em 2025, chegou a ser cogitado para o novo programa, mas acabou não sendo selecionado.

Uma das opções em análise é reviver um game show que já foi popular no passado. A estratégia é semelhante à usada pela Record com o programa “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante. O novo programa poderia seguir a linha de formatos como “Roleta Russa”, exibido em 2003, e “Quem Fica em Pé?”, que foi transmitido pela Band entre 2012 e 2013.

A emissora acredita que esse tipo de programa poderia se destacar em dias com maior audiência, especialmente após a novela “Dona Beja”. A Band continua investindo no reality show “MasterChef Brasil”, que também enfrenta desafios em termos de audiência, mas está confirmada para mais duas temporadas ainda este ano. A expectativa é que essas mudanças tragam renovação e melhores índices de audiência para a emissora.