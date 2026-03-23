Números consolidados de 20/03/2026 são divulgados
A reapresentação da novela “Meu Coração é Teu” trouxe um alerta para o SBT, que registrou um recorde negativo e está se aproximando da Band em termos de audiência. Essa situação indica um momento crítico para a emissora, que busca entender como reverter essa tendência.
Por outro lado, a novela “A Nobreza do Amor” também não está agradando e preocupa a alta cúpula da Globo. A baixa audiência levanta questões sobre o conteúdo e a receptividade do público em relação à trama.
Em um movimento estratégico, a Band tentou melhorar sua audiência com a mudança na grade de programação, introduzindo “Dona Beja”. Contudo, esse ajuste não teve o impacto desejado e a novela continua com baixos índices de visualização.
Além disso, o programa “Globo Esporte” também apresentou seu pior desempenho até agora na temporada, o que levanta sinais de alerta sobre a programação esportiva da emissora.
As audiências do dia 20 de março de 2026, destacando os principais números, são as seguintes:
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 7,4
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,4
- Mais Você: 5,9
- SP1: 8,6
- Globo Esporte: 7,8
- Jornal Hoje: 8,2
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
- Sessão da Tarde: O Fada do Dente: 7,6
- SPTV: 11,0
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
- A Nobreza do Amor: 15,6
- SP2: 17,1
- Coração Acelerado: 17,4
- Jornal Nacional: 20,2
- Três Graças: 22,9
- BBB 26: 17,9
- Globo Repórter: 11,7
- Jornal da Globo: 9,1
- Lollapalooza 2026: 6,1
- Rede BBB: 5,0
Na programação do SBT, também foram registrados os seguintes dados:
- Balanço Geral Manhã: 2,0
- Balanço Geral Manhã II: 2,1
- Balanço Geral Manhã SP: 2,4
- Fala Brasil: 2,8
- Hoje em Dia: 2,5
- Balanço Geral SP: 4,5
- Cidade Alerta SP: 6,8
- Coração de Mãe: 5,5
- Reis: A Consequência: 4,1
Esses números refletem o desempenho das emissoras na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados. Essas informações são relevantes para o mercado publicitário, que analisa a receptividade do público às diferentes programações.