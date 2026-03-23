Números consolidados de 20/03/2026 são divulgados

A reapresentação da novela “Meu Coração é Teu” trouxe um alerta para o SBT, que registrou um recorde negativo e está se aproximando da Band em termos de audiência. Essa situação indica um momento crítico para a emissora, que busca entender como reverter essa tendência.

Por outro lado, a novela “A Nobreza do Amor” também não está agradando e preocupa a alta cúpula da Globo. A baixa audiência levanta questões sobre o conteúdo e a receptividade do público em relação à trama.

Em um movimento estratégico, a Band tentou melhorar sua audiência com a mudança na grade de programação, introduzindo “Dona Beja”. Contudo, esse ajuste não teve o impacto desejado e a novela continua com baixos índices de visualização.

Além disso, o programa “Globo Esporte” também apresentou seu pior desempenho até agora na temporada, o que levanta sinais de alerta sobre a programação esportiva da emissora.

As audiências do dia 20 de março de 2026, destacando os principais números, são as seguintes:

Bom Dia SP : 8,3

: 8,3 Bom Dia Brasil : 7,4

: 7,4 Encontro com Patrícia Poeta : 5,4

: 5,4 Mais Você : 5,9

: 5,9 SP1 : 8,6

: 8,6 Globo Esporte : 7,8

: 7,8 Jornal Hoje : 8,2

: 8,2 Edição Especial: Terra Nostra : 10,5

: 10,5 Sessão da Tarde: O Fada do Dente : 7,6

: 7,6 SPTV : 11,0

: 11,0 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,8

: 12,8 A Nobreza do Amor : 15,6

: 15,6 SP2 : 17,1

: 17,1 Coração Acelerado : 17,4

: 17,4 Jornal Nacional : 20,2

: 20,2 Três Graças : 22,9

: 22,9 BBB 26 : 17,9

: 17,9 Globo Repórter : 11,7

: 11,7 Jornal da Globo : 9,1

: 9,1 Lollapalooza 2026 : 6,1

: 6,1 Rede BBB: 5,0

Na programação do SBT, também foram registrados os seguintes dados:

Balanço Geral Manhã : 2,0

: 2,0 Balanço Geral Manhã II : 2,1

: 2,1 Balanço Geral Manhã SP : 2,4

: 2,4 Fala Brasil : 2,8

: 2,8 Hoje em Dia : 2,5

: 2,5 Balanço Geral SP : 4,5

: 4,5 Cidade Alerta SP : 6,8

: 6,8 Coração de Mãe : 5,5

: 5,5 Reis: A Consequência: 4,1

Esses números refletem o desempenho das emissoras na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados. Essas informações são relevantes para o mercado publicitário, que analisa a receptividade do público às diferentes programações.