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Números consolidados de 20/03/2026 são divulgados

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Cena de A Nobreza do Amor. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 20/03/2026

A reapresentação da novela “Meu Coração é Teu” trouxe um alerta para o SBT, que registrou um recorde negativo e está se aproximando da Band em termos de audiência. Essa situação indica um momento crítico para a emissora, que busca entender como reverter essa tendência.

Por outro lado, a novela “A Nobreza do Amor” também não está agradando e preocupa a alta cúpula da Globo. A baixa audiência levanta questões sobre o conteúdo e a receptividade do público em relação à trama.

Em um movimento estratégico, a Band tentou melhorar sua audiência com a mudança na grade de programação, introduzindo “Dona Beja”. Contudo, esse ajuste não teve o impacto desejado e a novela continua com baixos índices de visualização.

Além disso, o programa “Globo Esporte” também apresentou seu pior desempenho até agora na temporada, o que levanta sinais de alerta sobre a programação esportiva da emissora.

As audiências do dia 20 de março de 2026, destacando os principais números, são as seguintes:

  • Bom Dia SP: 8,3
  • Bom Dia Brasil: 7,4
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,4
  • Mais Você: 5,9
  • SP1: 8,6
  • Globo Esporte: 7,8
  • Jornal Hoje: 8,2
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
  • Sessão da Tarde: O Fada do Dente: 7,6
  • SPTV: 11,0
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
  • A Nobreza do Amor: 15,6
  • SP2: 17,1
  • Coração Acelerado: 17,4
  • Jornal Nacional: 20,2
  • Três Graças: 22,9
  • BBB 26: 17,9
  • Globo Repórter: 11,7
  • Jornal da Globo: 9,1
  • Lollapalooza 2026: 6,1
  • Rede BBB: 5,0

Na programação do SBT, também foram registrados os seguintes dados:

  • Balanço Geral Manhã: 2,0
  • Balanço Geral Manhã II: 2,1
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,4
  • Fala Brasil: 2,8
  • Hoje em Dia: 2,5
  • Balanço Geral SP: 4,5
  • Cidade Alerta SP: 6,8
  • Coração de Mãe: 5,5
  • Reis: A Consequência: 4,1

Esses números refletem o desempenho das emissoras na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados. Essas informações são relevantes para o mercado publicitário, que analisa a receptividade do público às diferentes programações.

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