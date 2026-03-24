Eliana terá novo horário na Globo em domingo sem futebol

A Globo anunciou uma mudança na programação de domingo, dia 29 de março, devido à pausa do Campeonato Brasileiro em função da Data FIFA. Sem as partidas de futebol nesse dia, a emissora decidiu focar no entretenimento para manter a audiência na tarde.

Uma das principais alterações será no programa “Em Família com Eliana”, que agora começará mais tarde, às 15h20. A expectativa é que a atração faça a transição para o “Domingão com Huck”, que terá como destaque o evento dos “Melhores do Ano”.

Nesta edição inédita, “Em Família com Eliana” contará com a participação das cantoras Maíara e Maraísa, além de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, que atuarão como jurados em um game show. O programa ainda mostrará uma visita à casa do cantor Nattan, reforçando a estratégia da Globo de trazer artistas populares para atrair a atenção do público.

A decisão de reestruturar a grade acontece após um desempenho abaixo do esperado para o programa de Eliana. Recentemente, a atração registrou 8 pontos de audiência, enquanto sua estreia havia alcançado 11 pontos. Com isso, “Em Família” ficou em empate técnico com a concorrente SBT.

Apesar do novo horário, Eliana precisará competir pela preferência do público com outros programas, como o “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, e “Acerte ou Caia!” da Record.

O programa “Em Família com Eliana” é dirigido por Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva e roteiro final de Raq Affonso, sob a direção de gênero de Monica Almeida.