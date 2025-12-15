Gripe K: saiba os sintomas que preocupam a OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deu um toque de alerta sobre uma nova variante do vírus Influenza, a H3N2, que agora chamamos de gripe K. Essa gripe começou a circular e já está preocupando os órgãos de saúde em várias partes do mundo, especialmente na Europa e na Ásia, onde a situação está mais crítica.

Mesmo com a atividade da gripe dentro de uma faixa sazonal esperada, alguns locais estão percebendo um aumento fora do comum neste período do ano. É aquele tipo de alerta que a gente não pode ignorar, sabe?

Parece que as vacinas ainda são uma boa pedida, mesmo que os especialistas apontem algumas diferenças genéticas entre os vírus que estão circulando e as cepas das vacinas disponíveis. A boa notícia é que, mesmo assim, a vacina pode ajudar a proteger contra variantes que mudaram um pouco sua estrutura.

Sintomas da Gripe K

A gripe K traz sintomas bem conhecidos, semelhantes a outras variantes da H3N2. Se você começar a sentir algo parecido com:

– Febre

– Tosse

– Dor no corpo

– Dor de garganta

– Nariz entupido

– Coriza

– Mal-estar

É hora de ficar atento e procurar um médico.

Diagnóstico

O diagnóstico da gripe K pode ser feito por clínico geral, pediatra ou infectologista. Os profissionais vão avaliar os sintomas que a pessoa está apresentando. É sempre bom ficar de olho na saúde, especialmente com essas variações que podem surgir a qualquer momento.

É o tipo de coisa que a gente deseja evitar, mantendo-se sempre bem informado e preparado. Com as vacinas e cuidados em dia, dá para enfrentar a temporada de gripes com um pouco mais de tranquilidade.