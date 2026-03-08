Belo e Xamã apresentam ‘Três Graças’ em especial da Globo

A TV Globo anunciou a realização da Turnê Três Graças, um projeto inédito que irá levar os personagens da novela das nove para o palco. Os cantores Belo e Xamã serão os anfitriões das apresentações, que acontecerão em duas cidades: um show no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.

As datas das apresentações estão marcadas para 7 de maio, no Qualistage, no Rio, e 15 de maio, no Vibra, em São Paulo. Durante os eventos, o público poderá vivenciar a atmosfera da trama musicalmente, além de reforçar sua conexão com a história por meio das canções.

Na novela, Belo e Xamã interpretam os personagens Misael e Bagdá. A turnê não só contará com performances deles, mas também incluirá a participação de outros artistas do elenco, como Sophie Charlotte, Alana Cabral e Pedro Novaes, que também têm músicas na trilha sonora da novela. Esses convidados prometem enriquecer ainda mais o espetáculo.

Com direção artística de Luiz Henrique Rios, que está à frente tanto da turnê quanto da novela, o projeto visa celebrar a cultura e a identidade das periferias, como é retratado na trama. A ideia é que, através da música e da dança, haja um diálogo direto com o público, tornando a experiência mais imersiva.

Além dos shows, a Turnê Três Graças resultará em um especial musical na TV Globo, que será exibido no dia 15 de maio, logo após o último capítulo da novela. Essa iniciativa pretende levar a narrativa da ficção para um formato ao vivo, ampliando a presença da história além da televisão.

A equipe responsável pela produção dos shows é composta por diversos profissionais. Rodrigo Nascimento ficará na direção, Nicolas Rebouças é o produtor, enquanto Valesca Campos assume a produção executiva. A direção de gênero é de Joana Thimoteo.

Os shows prometem ser uma verdadeira celebração da cultura popular e uma conexão especial entre os artistas e o público.