Salto alto pode desgastar a cartilagem do joelho: saiba mais

As articulações de quem vive na estrada, dançando ou correndo, podem ficar bem desgastadas ao longo dos anos. Recentemente, a cantora Madonna, aos 67 anos, revelou que já não tem cartilagem em um de seus joelhos. Ela atribui essa situação a muitos anos de performances com salto alto, corridas e até a prática de ashtanga yoga. Essa confissão gerou uma onda de discussões sobre até que ponto o salto alto é o grande culpado por esse desgaste nos joelhos.

É claro que usar salto o tempo todo pode aumentar a pressão nas articulações, mas o desgaste da cartilagem geralmente é resultado de uma soma de vários fatores. Isso é especialmente verdade para quem passa décadas se dedicando a atividades físicas intensas. Quem já pegou uma estrada longa sabe como pequenas coisas, como o estado dos pneus ou a calibragem, podem afetar tudo na hora de dirigir.

O salto alto aumenta a sobrecarga, mas não age sozinho

Usar salto alto muda como distribuímos o peso do corpo. Isso altera o biotipo da caminhada e, sim, coloca mais pressão sobre joelhos, tornozelos e pés. Se você usa salto alto por muitos anos, isso pode, sim, contribuir para um desgaste ao longo do tempo.

Mas como explica o Dr. Luiz Felipe Carvalho, que é ortopedista, o problema vai além do calçado. Quando olhamos para a vida de quem se apresenta em palcos, como a Madonna, a soma de apresentações, coreografias e saltos provavelmente pesa muito mais do que os saltos altos sozinhos.

O que mais afeta as articulações é a carga acumulada ao longo da vida. Por exemplo, dançar muitas horas, fazer movimentos explosivos e enfrentar o impacto dos shows exige demais do corpo, e essa repetição leva ao desgaste. É semelhante a um carro que roda diversas milhas sem a devida manutenção: ele vai sentindo o efeito das estradas ao longo do tempo.

A cartilagem funciona como um amortecedor natural entre os ossos. Ela é responsável por reduzir o atrito e distribuir as cargas nos movimentos. Com os anos e a sobrecarga constante, lesões anteriores e microtraumas, a cartilagem pode começar a se desgastar. Quando isso acontece, podem surgir dores, rigidez e dificuldade para se mover – e isso é chato! Profissionais que fazem movimentos repetitivos, como bailarinos e atletas, são os que mais enfrentam esses problemas.

É possível prevenir o desgaste da cartilagem?

Embora o processo natural de envelhecimento influencie as articulações, existem hábitos que você pode adotar para preservar sua cartilagem por mais tempo. Manter um peso adequado é uma delas. Além disso, fortalecer a musculatura ao redor dos joelhos ajuda a dar mais suporte e reduzir riscos. Alternar atividades de alto impacto com exercícios de menor carga e respeitar o tempo de recuperação são dicas valiosas.

Não ignore dores persistentes. Muitas vezes, encaramos essas dores como algo normal por causa da idade ou do esporte. Mas desgaste da cartilagem costuma ser um processo gradual. Por isso, ao notar algo diferente, consulte um profissional logo. Quanto mais cedo você identificar alterações, maior a chance de manter as articulações saudáveis e a qualidade de vida em dia. Um lembrete útil: a dor persistente, independente da sua idade ou profissão, não deveria ser considerada normal.