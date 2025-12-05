Record cria nova faixa de novelas turcas com ‘Força de Mulher’

A Record TV está em fase de planejamento para lançar uma nova faixa de novelas turcas durante as tardes de 2025. A mudança ocorre com o fim da novela “A Escrava Isaura,” o que abre espaço para a emissora reposicionar sua programação vespertina, incorporando títulos estrangeiros de forma adaptada. O sucesso da novela “Mãe,” que atualmente é exibida à noite, incentivou essa iniciativa.

De acordo com informações, “Força de Mulher” é uma das principais candidatas para estrear essa nova faixa. A direção da Record está satisfeita com os resultados de “Mãe,” que alcançou uma média de 6 pontos de audiência em São Paulo durante seu primeiro mês. Esse desempenho é superior ao anterior de “Força de Mulher” em sua exibição, o que reforça a intenção de continuar investindo nesse tipo de conteúdo.

Na programação noturna, “Mãe” será substituída pela novela “Iludida,” que conta com a atriz Cansu Dere, famosa por papéis em outras produções turcas como “Ezel” e “Sila.” A história gira em torno de Asya Yilmaz, uma médica que enfrenta uma crise emocional ao descobrir que seu marido, Volkan Arslan, estava tendo um relacionamento extraconjugal com a jovem Derin por dois anos.

“Iludida” é composta por 78 episódios na sua versão original, exibida entre 2020 e 2022, e fez sucesso ao abordar temas como traição, abuso psicológico e a reconstrução da vida pessoal. Na versão da Record, o número de capítulos será estendido, podendo chegar a até 149 episódios, seguindo o formato tradicional de novelas adaptadas da emissora.

Além disso, a Record mantém uma boa posição de vice-liderança com suas reprises bíblicas, o que possibilita a introdução de novas estratégias, como a ampliação da oferta de conteúdo turco para atrair um público maior. A escolha de produções estreladas por atrizes reconhecidas internacionalmente demonstra um esforço da emissora em equilibrar o apelo comercial com questões sociais em suas futuras programações.