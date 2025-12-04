Gloria Pires aos 60 anos fala sobre mudanças na vida e carreira

Gloria Pires fala sobre mudanças aos 60 anos em entrevista no Domingo Espetacular

No próximo dia 7 de dezembro, Gloria Pires será a convidada especial de Carolina Ferraz no programa ‘Domingo Espetacular’. A conversa promete trazer à tona um tema relevante: como as mulheres estão encarando o envelhecimento de maneira mais livre e dispostas a viver novas experiências.

Gloria, uma das atrizes mais conhecidas do Brasil, aproxima-se de uma fase de transformação tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Apesar de sua carreira já consolidada, a artista revela que está enfrentando desafios inéditos, como a sua estreia como diretora de cinema. Além disso, ela menciona que está planejando mudanças significativas em sua vida, incluindo o desejo de mudar de residência.

Durante a entrevista, Carolina Ferraz questiona Gloria sobre o potencial de aprendizado que a maturidade pode trazer. A atriz faz uma reflexão comparativa sobre as diferentes fases da vida. Ao completar 60 anos, Gloria compartilha sua visão sobre essa nova etapa, descrevendo-a como um período de liberdade e aceitação pessoal. Ela afirma: "Assim como os 30 foram reveladores, os 60 também foram libertadores. Chegar finalmente a esse lugar, poder assumir os meus cabelos brancos, foi uma coisa poderosa para mim."

A conversa abordará o envelhecimento feminino com um olhar sobre autonomia e a nova imagem da mulher na mídia. As duas atrizes discutirão como essa fase da vida pode abrir portas para novos projetos e ideias, mudando a visão tradicional sobre o envelhecimento e celebrando a possibilidade de reinvenção.

A entrevista completa será transmitida no ‘Domingo Espetacular’, a partir das 18h15, sob a apresentação de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz. O programa busca trazer uma combinação de temas relevantes com personalidades da TV, conectando a experiência de Gloria Pires e a capacidade de Carolina Ferraz em conduzir conversas que tratam de questões contemporâneas como a maturidade e o envelhecimento feminino.

Esse encontro entre as atrizes vai além do entretenimento, abordando assuntos que tocam a vida de muitas mulheres, reforçando a importância de discutir imagem e envelhecimento de forma aberta e sensível.