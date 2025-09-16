Matheus Martins e Carolina Lekker entram na Fazenda 17

A 17ª temporada de A Fazenda estreou na Record na última segunda-feira, dia 15 de setembro, trazendo uma dinâmica inédita com dois participantes infiltrados. Os escolhidos para essa missão são Carolina Lekker e Matheus Martins. Ambos devem agir como se fossem competidores normais durante uma semana, sem que os demais peões saibam de sua verdadeira identidade.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou essa novidade ao vivo, alertando os participantes que entre os 26 competidores, alguns não são quem parecem. Ela explicou que, caso pelo menos cinco deles consigam identificar os infiltrados, o grupo terá a chance de ganhar um prêmio em dinheiro. Galisteu também acrescentou que os detalhes sobre a recompensa seriam revelados em um momento apropriado.

Durante a apresentação, a apresentadora quase entregou o segredo, dizendo que o público já sabia quem eram os infiltrados. No entanto, corrigiu rapidamente a afirmação, evitando confusões sobre a identidade dos jogadores.

### Elenco Oficial

Além da situação dos infiltrados, a Record revelou a lista completa dos participantes da nova temporada, que inclui:

– Will Guimarães

– Creo Kellab

– Matheus Martins (infiltrado)

– Maria Caporusso

– Saory Cardoso

– Gabily

– Carolina Lekker (infiltrada)

– Fernando Sampaio

– Renata Muller

– Walério Araújo

– Toninho Tornado

– Kathy Maravilha

– Wallas Arrais

– Tamires Assis

– Yoná Sousa

– Fabiano Moraes

– Shia Poenix

– Rayane Figliuzzi

– Luiz Mesquita

– Martina Sanzi

– Duda Wendling

– Dudu Camargo

– Guilherme Boury

– Michelle Barros

– Gabriela Spanic

– Nizam Hayek

### Exibição e Bastidores

A nova temporada de A Fazenda será exibida de segunda a sábado às 22h30 e aos domingos às 23h, logo após o programa Domingo Espetacular. A transmissão também pode ser acompanhada pela plataforma PlayPlus.

Sob a direção-geral de Fernando Viudez e supervisão de Rodrigo Carelli, responsável pelos realities da emissora, A Fazenda 17 promete trazer provas de resistência, conflitos, alianças e muitas reviravoltas, consolidando sua importância na programação da Record.