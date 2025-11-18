Reality da Record sem influenciadores estreia em 2026

A Record TV está se preparando para lançar um novo reality show chamado “Casa do Patrão”, idealizado por Boninho. Este programa se destaca por sua proposta de incluir apenas participantes anônimos, ou seja, sem ex-participantes de outras atrações, celebridades ou influenciadores. Com isso, a emissora busca resgatar a essência dos realities clássicos, focando em convivência, estratégia e espontaneidade entre os participantes.

As inscrições para o programa já estão abertas e Boninho fez um convite direto aos interessados através das redes sociais, ressaltando que as pessoas com pouca atividade online terão prioridade. Ele destacou: “Prepare seu vídeo, conte para nós por que devemos te escolher. Lembre-se: quanto menos ‘influencer’ você for, melhor!” A participação é limitada, e o conceito é bem claro: “sem ex, sem celebridades, sem substitutos”.

A atração, que será transmitida pela Record e pela plataforma Disney+, representa a segunda grande produção de Boninho após sua saída da Globo em 2024. O programa já é considerado uma das principais apostas da emissora para 2026, e a escolha do apresentador é uma parte crucial desse planejamento. Atualmente, três nomes estão sendo cotados para assumir a apresentação: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques. Os dois primeiros ganharam destaque pela boa performance na última temporada do “Power Couple Brasil”, enquanto André Marques, mesmo após um período fora da TV aberta, pode retornar ao comando de um novo projeto por conta de suas ligações com a Record.

A previsão para a estreia de “Casa do Patrão” está marcada para entre abril e julho de 2026, no mesmo horário anteriormente ocupado pelo “Power Couple”. Internamente, a produção já movimenta várias áreas da emissora, incluindo o setor comercial, que iniciou conversas com importantes anunciantes antes mesmo da apresentação oficial do projeto.

Em termos de estrutura, a Record planeja construir três casas totalmente novas, possivelmente em um complexo separado, garantindo que o cenário do reality seja exclusivo e diferenciado. A intenção é criar um ambiente único que amplie as possibilidades narrativas do programa.

Embora ainda faltem detalhes sobre como o jogo será conduzido, a expectativa é que a dinâmica inclua elementos tradicionais de realities, como confinamento, provas, festas, competições por prêmios em dinheiro e uma hierarquia interna, adaptado ao perfil do público brasileiro. Essa combinação de intensa competição e interação digital promete fazer de “Casa do Patrão” uma das estreias mais comentadas da televisão brasileira em 2026.