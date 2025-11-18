Daniel Pereira e Carla Purcina vivem romance em “Tudo por uma Segunda Chance”

A Globo está investindo em novas narrativas digitais e concluiu as gravações da sua primeira novela com formato vertical, intitulada “Tudo por uma Segunda Chance”. Esta produção é marcada pela presença dos atores Daniel Pereira e Carla Purcina, que formarão um par romântico. O elenco principal conta ainda com Jade Picon, Daniel Rangel e Debora Ozório. A estreia da novela está agendada para o dia 25 deste mês, e será exibida nas redes sociais da emissora.

Chamado internamente de “microdrama”, o formato é composto por episódios de cerca de cinco minutos de duração. Eles foram gravados em uma posição vertical, ideal para visualização em celulares e outros dispositivos móveis. Essa iniciativa servirá como um teste de novas linguagens para atrair o público que usa frequentemente plataformas como TikTok e ReelShort, destacando-se no cenário atual das produções digitais.

A trama gira em torno de Lucas, interpretado por Daniel Rangel, um jovem empresário e herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo, e Paula, vivida por Debora Ozório, sua namorada de infância. O casal está prestes a se casar, momento que provoca a inveja de Soraia, uma amiga antiga, interpretada por Jade Picon. Obcecada por Paula, Soraia faz de tudo para conquistar não apenas Lucas, mas também a fortuna que ele herdará, criando um verdadeiro triângulo amoroso em meio a conflitos e intrigas.

Na novela, Daniel Pereira e Carla Purcina interpretarão amigos do noivo e terão uma cena de tensão significativa durante a festa de casamento, que promete intensificar ainda mais o clima de conflito presente na história.

Além dos protagonistas, o elenco conta com a participação de Beth Goulart, Ruan Aguiar, Isacque Lopes, Marcos Winter e Vanessa Gerbelli, que fazem parte do projeto de forma oficial.

“Tudo por uma Segunda Chance” será lançada no final de novembro, com disponibilidade no Globoplay e também em plataformas sociais, como TikTok e ReelShort. Essa iniciativa representa um passo importante da Globo em sua adaptação ao mercado digital e ao público jovem.