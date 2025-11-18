Arminda busca conquistar Jorginho Ninja

Novidade em Três Graças: Arminda Tenta Seduzir Jorginho Ninja

Nos próximos episódios da novela Três Graças, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, fará uma tentativa de seduzir Jorginho Ninja, vivido por Juliano Cazarré. O personagem de Jorginho acaba de sair da prisão e não está interessado em Arminda, resultando em uma rejeição imediata. A vilã, alheia ao passado criminal de Jorginho, acredita que encontrou um novo alvo, enquanto ele se vê em um turbilhão emocional devido à descoberta da gravidez de Joélly, interpretada por Alana Cabral.

Arminda se mostrará interessada em Jorginho, sem saber que ele é um ex-presidiário e ex-traficante. Sua tentativa de se aproximar dele não será correspondida, especialmente neste momento crucial em que Jorginho busca reorganizar sua vida após a prisão.

Com sua maior determinação, Jorginho busca fazer as pazes com Gerluce (Sophie Charlotte), mas ela o informa que não quer que ele se aproxime de Joélly, que está esperando um bebê. Nos episódios que vão ao ar na próxima semana, Jorginho descobrirá que Raul, personagem de Paulo Mendes, é o pai da criança. Neste cenário, o pastor Albérico (Enrique Diaz) tentará aconselhar Jorginho para não tomar nenhuma atitude precipitada em relação a Raul, mas não conseguirá convencê-lo.

Movido pela necessidade de confrontar Raul, Jorginho vai até a mansão do rapaz. No entanto, a conversa é interrompida pela chegada de Arminda, que observará a situação. Com seu tom sarcástico, ela provoca Jorginho, indagando quem é ele e caçoando do passado de Raul, que teve problemas com drogas. Jorginho, por sua vez, esclarecerá que não tem mais ligação com o tráfico e que se afastou desse mundo após encontrar uma nova fé.

Arminda questiona a razão da visita de Jorginho, que tenta disfarçar a verdade dizendo que estava apenas ajudando Raul. Ele rejeita qualquer oferta de cortesia e parte, deixando Arminda intrigada. Apesar de sua confiança, Jorginho não olha para trás ao se afastar, o que pega Arminda de surpresa e a deixa frustrada. Em um momento de desdém, ela comenta que não precisa de alguém como ele em sua vida, sem saber que seu marido, Rogério (Eduardo Moscovis), está prestes a retornar.

Informações sobre a Novela

Título : Três Graças

: Três Graças Criação e texto : Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva

: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva Direção artística : Luiz Henrique Rios

: Luiz Henrique Rios Produção : Gustavo Rebelo e Silvana Feu

: Gustavo Rebelo e Silvana Feu Capítulos previstos : 179

: 179 Exibição : Globo, no horário das 21h

: Globo, no horário das 21h Previsão de término : maio de 2026

: maio de 2026 Substituta: Quem Ama, Cuida

Os desdobramentos da trama prometem muitas emoções e reviravoltas, refletindo as complexidades dos relacionamentos dos personagens.