‘A Fazenda 17’ alcança liderança de audiência em SP e RJ

Na última quinta-feira, dia 4, a Record conseguiu liderança de audiência com a exibição de “A Fazenda 17”. A eliminação de Tàmires foi um dos destaques da noite, fazendo com que o programa obtivesse bons índices de audiência, superando duas produções da Globo: a série “This Is Us” e o “Jornal da Globo”.

Em São Paulo, “A Fazenda” obteve 7,1 pontos enquanto a série americana registrou 6,9 pontos entre 23h12 e 23h59. No período seguinte, das 23h59 à 0h22, o reality show garantiu 6,7 pontos contra 5,6 do telejornal. No geral, ao longo da faixa de exibição das 22h38 à 0h22, o programa teve uma média de 7,2 pontos, atingindo um pico de 8,2 pontos e um share de 17,1%, o que significa que 17,1% das TVs ligadas estavam sintonizadas no programa. O SBT ficou em terceiro lugar, com 4 pontos.

No Rio de Janeiro, “A Fazenda” também se destacou. Durante a exibição do “Jornal da Globo”, o reality show marcou 5,9 pontos, enquanto a Globo registrou 5 pontos. A média geral no Rio foi de 6,5 pontos, com pico de 7,6 e 14,6% de participação. O SBT, novamente, ficou em terceiro lugar com 4,3 pontos.

Neste episódio, Tàmires foi eliminada com apenas 21,02% dos votos após quase três meses no confinamento. Os participantes Mesquita e Saory continuam na competição, e a reta final promete muitas surpresas até a decisão.

“A Fazenda 17” vai ao ar diariamente às 22h30, sob a apresentação de Adriane Galisteu, com produção da Teleimage e direção geral de Fernando Viudez. O núcleo de realities é supervisionado por Rodrigo Carelli.

A boa performance da Record nesta faixa horária destaca uma mudança no cenário das audiências, mostrando que as atrações tradicionais da Globo enfrentam agora um maior desafio, enquanto a produção rural se mostra forte próximo ao fim da temporada.