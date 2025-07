Thais Carla fala sobre sua experiência pós-bariátrica em viagem

Thais Carla compartilhou suas emoções e experiências durante sua primeira viagem após ter realizado uma cirurgia bariátrica. A dançarina, que conseguiu perder 52 quilos, falou sobre como essa transformação impactou suas vivências junto à família.

Recentemente, Thais teve a oportunidade de andar de teleférico e montar a cavalo, atividades que não fazia há algum tempo. Ela expressou sua alegria ao perceber que, após a cirurgia, está capaz de desfrutar de experiências que antes eram difíceis. “Eu vi que posso viver coisas que antigamente não conseguia. Agora posso aproveitar mais momentos ao lado das minhas filhas”, contou.

A artista não escondeu a emoção ao comentar sobre a viagem. “Foi uma experiência incrível e surreal. Estou emocionada porque consegui fazer coisas que antes me geravam insegurança. Me diverti, me senti livre e viva”, finalizou Thais, destacando a importância dessa nova fase em sua vida.