Kim Kardashian adquire mansão de R$ 40 milhões ao lado da sua

A influenciadora e empresária Kim Kardashian acabou de dar um novo passo em seu já impressionante portfólio imobiliário em Hidden Hills, na Califórnia. Recentemente, ela comprou uma casa vizinha à sua mansão principal, desembolsando nada menos que US$ 7 milhões, que em reais dá cerca de R$ 40 milhões. Sua mansão, por outro lado, está avaliada em impressionantes R$ 342 milhões.

Essa compra aconteceu em um momento cheio de simbolismo, já que Kim fez o negócio poucos dias antes de completar 45 anos, no último dia 21 de outubro. A nova propriedade conta com quatro quartos e cinco banheiros, e vai se juntar ao espaço que ela vem montando ao longo dos anos, formando um verdadeiro complexo residencial.

De acordo com informações do website TMZ, essa aquisição foi confirmada em 15 de outubro, quando a compra foi registrada por US$ 7,1 milhões — um valor superior ao inicialmente pedido, que era de US$ 6,25 milhões. A casa havia sido colocada à venda em agosto e durante esse período, fotos mostraram reformas em andamento nas propriedades ao redor, incluindo a própria casa de Kim.

### Projeto arquitetônico cercado por natureza

A nova casa foi projetada pelo arquiteto John T. Lyle e está envolta por uma vasta área arborizada. Embora seja menor do que sua mansão principal — que, após reformas recentes, ganhou quase o dobro de tamanho —, essa nova propriedade parece ter muito a oferecer. Com uma quadra de tênis, piscina e spa, são opções que completam o ambiente. O terreno ocupa 1,38 acre, ou cerca de 5.585 metros quadrados.

Ainda não se sabe se Kim planeja derrubar a estrutura atual para construir algo novo ou se a usará como casa de hóspedes. Caso decida pela demolição, pode enfrentar resistência de adoradores do projeto original da casa.

### Histórico de reformas e disputas na vizinhança

A vizinhança de Kim Kardashian não é estranha a polêmicas. Em 2021, uma vizinha chegou a levar o caso à Justiça para barrar construções que Kim planejava, como um abrigo subterrâneo, estacionamento e até um centro de bem-estar. No entanto, o pedido foi negado, permitindo que as obras seguissem seu curso.

No ano seguinte, imagens aéreas revelaram que a mansão principal estava passando por reformas significativas, adicionando uma nova ala ao espaço. Atualmente, Kim vive nessa propriedade com seus quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.