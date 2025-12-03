‘Quem ama cuida’ traz Chay Suede e Leticia Colin em nova trama

Chay Suede e Letícia Colin Estrelam “Quem Ama Cuida”, Nova Novela da Globo

Chay Suede e Letícia Colin estão de volta às telas na nova novela "Quem Ama Cuida", que faz sua estreia em 18 de maio de 2026, em um horário nobre da Globo. A trama, que promete prender a atenção do público, é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto e traz uma história recheada de vingança, dilemas morais e reviravoltas.

A narrativa gira em torno de Pedro, um advogado idealista interpretado por Chay Suede. Ele segue os passos do pai, atuando como advogado do milionário Artur, um papel que deve ser interpretado pelo veterano Antonio Fagundes, que está em negociações para participar da produção. A vida de Pedro toma um novo rumo quando ele conhece Adriana, que enfrenta uma situação difícil ao perder sua casa em uma enchente e receber suporte em ações de assistência a desabrigados.

O relacionamento entre Pedro e Adriana se aprofunda de maneira dramática quando ela é injustamente acusada da morte de Artur. Pedro decide defendê-la, iniciando uma trajetória repleta de conflitos familiares, interesses econômicos e tensões institucionais. Essa relação advogado-cliente se torna o principal ponto da investigação que abala as estruturas ao redor do empresário.

No lado oposto da história, temos Pilar, a vilã da trama, interpretada por Isabel Teixeira. Ela depende financeiramente de seu irmão Artur e tem duas filhas. Uma delas será vivida por Tata Werneck, enquanto a outra pode ser interpretada por Agatha Moreira. A família de Artur enfrenta desgastes que levam o milionário a escolher um herdeiro que simbolize honestidade e perseverança.

Artur decide se casar com Adriana para garantir que ela possa usufruir de sua herança após sua morte. No entanto, logo depois da união, ele é assassinado em circunstâncias misteriosas, o que transforma a vida de Adriana de maneira drástica. Ela é presa injustamente por anos e retorna determinada a provar sua inocência, buscando justiça contra aqueles que a prejudicaram.

O elenco contará ainda com Isabela Garcia, que interpretará a mãe da protagonista, além de outros atores conhecidos, como Mariana Ximenes, Tony Tornado, Jeniffer Nascimento, Rainer Cadete, Elizabeth Savella e Bianca Bin, que reforçarão o caráter coral da trama.

"Quem Ama Cuida" reflete a estratégia da Globo de produzir melodramas de vingança como elementos centrais nas suas novelas mais populares. A produção explorará conflitos familiares, jogos de poder e disputas por heranças, aprofundando a tradição de obras que abordam as consequências sociais e emocionais de crimes mal solucionados.

Walcyr Carrasco é o criador da novela, com a colaboração de Claudia Souto e Wendell Bendelack. A direção-geral é de Caetano Caruso, acompanhado por um time de diretores que inclui Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra, sob a coordenação artística de Amora Mautner.