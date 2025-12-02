Capítulo especial de ‘Três Graças’ traz revelação importante

A Globo programou a exibição de um capítulo especial da novela “Três Graças” para o dia 5 de janeiro. Este episódio será uma revisita ao passado, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias que levaram à morte do personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis. A trama, que tem chamado a atenção do público, está passando por sua transformação mais significativa desde sua estreia.

No capítulo, o fantasma de Rogério aparece para Josefa, vivida por Arlete Salles, trazendo à tela a legenda “cinco anos antes”. A história então se desenvolve em uma sequência contínua, sem cortes, que mostrará tudo o que aconteceu entre a última discussão de Rogério e outro personagem, Ferette (Murilo Benício), na Fundação, até os trágicos eventos que resultaram na morte do empresário.

Esta narrativa reordena cenas já vistas anteriormente, mas agora em uma linha do tempo cronológica e com extensões de certas partes. Isso permite ao público entender melhor como Ferette e Arminda (Grazi Massafera) montaram um esquema para encobrir o assassinato, apresentando-o como um falso suicídio. O especial irá detalhar a escalada da briga entre Rogério e Ferette, um sequestro forjado e a explosão de uma lancha, todos elementos que estão entrelaçados na estrutura da abordagem do crime.

A produção também se preocupa em manter a estética correta dos personagens, com Ferette, Rogério, Arminda e Macedo (Rodrigo García) vestindo os trajes que lembram os flashbacks de capítulos anteriores. Já outros personagens, como Josefa e Gerluce (Sophie Charlotte), são apresentados com pequenas alterações no figurino e maquiagem para sinalizar que se trata de um momento do passado.

O episódio avança até o momento em que o corpo de Rogério é encontrado no mar, retornando ao presente da história. Isso traz novos desafios para Arminda, que agora se vê confrontada pelo espectro do marido. Nos bastidores, esse episódio especial é considerado crucial para conectar todas as tramas que foram desenvolvidas desde a estreia da novela.

Em relação ao desempenho da novela, a produção está atenta às audiências. De acordo com a Kantar Ibope Media, “Três Graças” tem alcançado uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo desde sua estreia, em 20 de outubro. Embora esses números estejam alinhados com outro programa exibido no mesmo horário, ainda não atingem os índices históricos esperados para o horário nobre de novelas da emissora. Apesar disso, a avaliação interna sugere que a trama ainda suscita discussões relevantes e pode ter espaço para melhorias.

Criada por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, a novela é dirigida por Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Mesmo com sua repercussão aquém das expectativas históricas, a novela está prevista para continuar no ar até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.