Futuro da novela ‘A.Mar’ no SBT é revisto com audiência em baixa

A novela “A.Mar”, que estreou há quase dois meses no horário nobre do SBT, está enfrentando dificuldades de audiência, o que levou a emissora a reavaliar seu futuro. No início, a produção mexicana, com Eva Cedeño e David Zepeda no elenco, teve um desempenho inicial positivo, alcançando a vice-liderança em audiência e criando expectativas para manter essa posição.

No entanto, a situação mudou rapidamente. A emissora identificou uma queda constante nos índices de audiência, observada a cada novo capítulo. Essa tendência preocupou a direção, que está monitorando atentamente a performance do programa e seu impacto na programação noturna. A análise inclui tanto o desempenho diário quanto a capacidade da novela em manter os telespectadores ao longo da semana.

Informações de bastidores indicam que o SBT está considerando encurtar a exibição de “A.Mar”, com a possibilidade de que a novela termine em janeiro de 2026. Essa decisão faz parte de um pacote de reformulações que a emissora planeja implementar nos próximos meses. O objetivo é reposicionar o SBT para retomar competitividade em relação à Record e reorganizar quadros que perderam audiência recentemente.

Dados recentes mostram que, após cerca de 40 capítulos, “A.Mar” obteve uma média de 3,3 pontos na Grande São Paulo, um número inferior ao da novela anterior, “As Filhas da Senhora Garcia”, que teve desempenho melhor na mesma faixa horária. Essa diferença representa uma queda de aproximadamente 13,7%, refletindo a preocupação com a perda de força na teledramaturgia estrangeira do canal.

Nos próximos meses, o SBT está avaliando ajustes na programação, incluindo reorganização de horários e possíveis substituições de outros programas. A trajetória de “A.Mar” continuará sendo monitorada, e um desfecho antecipado é uma das opções em consideração para minimizar danos e abrir espaço para novos projetos. A emissora busca estratégias para reverter a situação e atrair novamente o público.