Atividade física: conheça 5 formas de se manter ativo no inverno

Com a chegada do inverno, não é só a temperatura que baixa. Muitas vezes, nossa vontade de sair de casa e fazer exercícios também dá uma despencada. Se você é como a maioria das pessoas, sabe que essa época pode ser um desafio para manter a forma e a saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que cerca de 31% dos adultos no mundo não estão se movimentando o suficiente. E com o frio, isso pode piorar!

Durante o inverno, a gente tende a ficar mais sedentário e a beliscar aquelas comidinhas mais calóricas, certo? Isso acaba impactando diretamente no nosso peso e na saúde cardiovascular. Mas não precisa se desesperar! É super possível manter uma rotina de exercícios e até mesmo aproveitar a estação mais fria do ano para se manter ativo.

Para te ajudar com isso, o educador físico Breno Daniel, supervisor da Academia Corpo e Saúde, sugere priorizar atividades que envolvam vários músculos ao mesmo tempo e que ajudem a aquecer o corpo. Vamos dar uma olhada nessas sugestões que podem ser suas aliadas no inverno!

1. Musculação

A musculação é uma das queridinhas dos meses frios. Além de fortalecer os músculos, ela dá aquele empurrãozinho no nosso metabolismo basal, ajudando a queimar calorias mesmo quando estamos só relaxando no sofá.

A dica do Breno é focar nos exercícios multiarticulares, que trabalham vários músculos ao mesmo tempo. Movimentos como agachamentos, levantamento terra e supino não só ajudam a gastar energia, mas também aquecem rapidamente o corpo. A saúde fica em dia e, de quebra, você ainda consome energia até depois de malhar, o que é um baita benefício!

2. Treinamento Funcional

Se você prefere treinos mais dinâmicos, o treinamento funcional é uma escolha excelente. Essa modalidade mistura movimentos naturais, como empurrar e puxar, que movimentam todo o corpo e promovem um gasto calórico considerável em tempo reduzido. E tem mais: a variedade nos exercícios evita a monotonia, tornando a prática bem mais interessante.

3. Treinos Intervalados de Alta Intensidade (HIIT)

Se você tem pouco tempo, os treinos HIIT são perfeitos. Neles, você alterna entre períodos de esforço intenso e momentos de descanso. O melhor de tudo é que, após o treino, seu corpo continua queimando calorias, devido ao efeito EPOC (consumo excessivo de oxigênio pós-exercício). Assim, mesmo que você passe pouco tempo se exercitando, os resultados compensam!

4. Bicicleta Indoor

Nos dias frios, a bicicleta outdoor pode sair de cena, mas a bicicleta indoor é uma opção que não deixa a desejar. Ela proporciona um excelente treino cardiovascular e ainda te protege das intempéries do clima. Você pode treinar em casa, controlando tudo — desde a intensidade até a temperatura. Assim, fica mais fácil manter a rotina de exercícios e não deixar o sedentarismo tomar conta.

5. Exercícios para Membros Inferiores

Não dá para esquecer dos exercícios para as pernas e glúteos! Eles são superimportantes, já que os músculos das pernas são dos maiores do corpo e pedem uma boa dose de energia durante os treinos. Agachamentos, leg press e avanços são ótimas opções para elevar a frequência cardíaca e aquecer o corpo de forma eficiente.

Atividade Física Ideal é Aquela que Você Consegue Manter

Mais do que apostar na atividade que promete queimar mais calorias, o segredo está em encontrar aquela que você consegue incluir na sua rotina. Para o Breno, a chave é a consistência. Durante o inverno, o desafio maior é persistir e não deixar que a preguiça vença.

Lembrando que manter-se ativo não só fortalece o coração, mas também melhora o humor e ajuda na saúde mental. O exercício que você adota como hábito é, sem dúvida, o melhor!