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‘Quem ama cuida’ apresenta conflito entre personagens de Tony Ramos e Antônio Fagundes

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Tony Ramos e Antonio Fagundes em 'Quem Ama Cuida'. Foto: Manoella Mello/TV Globo
'Quem Ama Cuida' terá embate entre personagens de Tony Ramos e Antonio Fagundes

A próxima novela das nove da Globo, “Quem Ama Cuida”, promete trazer uma trama envolvente centrada na disputa pelo coração de Adriana, interpretada por Letícia Colin. Os personagens principais, Arthur, vivido por Antonio Fagundes, e Otoniel, interpretado por Tony Ramos, estarão em conflito direto por esse amor.

Arthur Brandão é um empresário de sucesso no ramo de joias, tendo construído sua fortuna após começar como aprendiz numa joalheria. No entanto, sua vida pessoal é marcada pela tragédia: ele perdeu a esposa e seu filho, Heitor, está desaparecido. Essas perdas o tornaram um homem amargo e desconfiado, especialmente em relação à sua família, que inclui os irmãos Pilar e Ulisses. Com receio de que sua herança fique com os parentes, Arthur decide se casar com Adriana, sua fisioterapeuta, para garantir que ela se torne sua herdeira.

Do outro lado, Otoniel é um viúvo aposentado e avô de Adriana e Maurício, vivido por João Victor Gonçalves. Após perder sua casa em uma enchente, ele começou a trabalhar em uma banca de flores em frente a um cemitério, onde conhece Francesca. Otoniel é um homem que prioriza a família e está disposto a recomeçar, mas a aproximação de Arthur com Adriana gera desconfiança e leva a confrontos entre os dois.

Antonio Fagundes descreve a relação de Arthur com Adriana como um vínculo de cuidado, sem romantização. Por sua vez, Tony Ramos destaca que Otoniel age movido pela necessidade de proteger sua família mesmo após a aposentadoria.

“Quem Ama Cuida” é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. A estreia está marcada para 18 de maio e o elenco inclui também nomes como Chay Suede, Tata Werneck, Agatha Moreira e Flávia Alessandra, entre outros.

Com a introdução de personagens fortes e uma trama focada em conflitos familiares e questões de herança, a Globo busca criar uma narrativa cativante que promete prender a atenção dos telespectadores desde o início.

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