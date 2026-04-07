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Números consolidados de 6 de abril de 2026

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Cena de Avenida Brasil. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 06/04/2026

Na última segunda-feira, 6 de abril de 2026, a televisão apresentou algumas mudanças nas audiências. A novela “Três Graças” começou a semana com força total, atingindo um pico de 27 pontos de audiência. Por outro lado, “Avenida Brasil” não conseguiu acompanhar esse desempenho e experimentou o mesmo baixo índice de audiência que a novela “Rainha da Sucata”. Essa situação preocupa a direção da Globo, porém é importante lembrar que, na reapresentação da novela em 2019, ela também teve um início fraco, mas acabou conquistando a audiência um mês após a reestreia.

Na disputa pelas posições na audiência, o programa “Os Donos da Bola” superou “Alô Você”, garantindo a terceira colocação no ranking de audiência.

No SBT, o “Programa do Ratinho” se destacou como o principal destaque da emissora, alcançando uma média de 3 pontos.

A seguir, apresentamos os números de audiência consolidados de segunda-feira:

  1. Globo:

    • Bom Dia SP: 7,5
    • Jornal Hoje: 10,2
    • Avenida Brasil: 13,6
    • Três Graças: 26,1
    • Jornal Nacional: 24,2

  2. Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,6
    • Cidade Alerta: 7,7
    • Coração de Mãe: 6,3

  3. SBT:

    • Programa do Ratinho: 3,0
    • Fofocalizando: 3,0

  4. Band:

    • Jogo Aberto: 2,1
    • Os Donos da Bola: 2,9

  5. RedeTV!:

    • A Tarde é Sua: 1,2
    • TV Fama: 0,6

Esses números refletem as preferências do público na Grande São Paulo e são utilizados como referência pelo mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na capital paulista.

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