Quatro mulheres competem na primeira prova do Fazendeiro em A Fazenda 17

A competição pela liderança em “A Fazenda 17” começou oficialmente na noite de terça-feira, 16 de setembro, com uma dinâmica ao vivo que definiu as quatro mulheres que irão disputar a primeira Prova do Fazendeiro. Participaram da atividade a jornalista Michelle Barros, a influenciadora Renata Müller, Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, e Saory Cardoso, ex-namorada de Marcello Novaes.

Durante a dinâmica, todos os participantes utilizaram cópias do chapéu de fazendeiro. A cada rodada, cada um tinha que eliminar um colega, jogando o chapéu dele na fogueira. Esse processo prosseguiu até restarem as quatro competidoras, que agora se preparam para a prova decisiva marcada para esta quarta-feira, 17 de setembro.

A competição foi marcada por intensas discussões. Um dos momentos mais tensos ocorreu entre Nizam Hayek e Dudu Camargo, quando Dudu acusou Nizam de interromper Michelle enquanto ela falava. Outro conflito se destacou entre o cantor de forró Wallas e Yoná Sousa, ex-participante de “Ilhados com a Sogra”. Durante a troca de farpas, Wallas fez uma série de críticas pesadas a Yoná.

Após a dinâmica, as quatro finalistas realizaram um sorteio para escolher os primeiros confinados da Baia. Os escolhidos para essa área, onde dormem os participantes, foram Dudu Camargo, Yoná Sousa, Toninho Tornado e Tàmires Assis.

Na questão da audiência, o programa manteve a boa média que teve na estreia, conseguindo até superar a concorrente Globo em alguns momentos. Durante a madrugada, “A Fazenda 17” chegou a registrar picos de 7 pontos na Grande São Paulo, liderando a audiência em comparação ao “Jornal da Globo”.

“A Fazenda 17” é exibida de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o programa “Domingo Espetacular”. A apresentação está a cargo de Adriane Galisteu, com a produção da Teleimage e a direção-geral de Fernando Viudez, sob a supervisão de Rodrigo Carelli, que é responsável pelo núcleo de realities da emissora.