Felippe Coaglio será repórter especial da Globo no RJ

Em novembro, o departamento de jornalismo da Globo passará por importantes mudanças que incluem tanto correspondentes internacionais quanto apresentadores de telejornais. Uma das principais alterações será o retorno de Felippe Coaglio, que atualmente trabalha como correspondente em Nova York. Ele voltará ao Brasil para assumir o cargo de repórter especial no Rio de Janeiro.

A Globo planeja substituir Coaglio nos Estados Unidos até o final deste mês, em meio a uma reorganização mais ampla da equipe de jornalismo. Coaglio faz parte da emissora desde 2014, quando começou sua carreira internacional como produtor. Com o tempo, ele se destacou como correspondente, contribuindo com reportagens para programas como Fantástico, Jornal Nacional e GloboNews, abordando temas de relevância global.

Essa mudança é parte da política da emissora de rotacionar correspondentes a cada três anos. Recentemente, Guilherme Pereira foi nomeado para um cargo nos Estados Unidos, após a volta de André Gallindo, enquanto Júlia Guimarães foi transferida para a Europa, ampliando a cobertura internacional da Globo.

Além disso, a emissora já realizou uma das mudanças mais significativas de sua história: a saída de William Bonner do Jornal Nacional, após 29 anos no comando. A apresentação do telejornal agora ficará a cargo de César Tralli, que não acumulará o papel de editor-chefe; essa função será assumida por Cristiana Sousa Cruz, que foi treinada diretamente por Bonner.

Em 2026, Bonner deverá compartilhar a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg, reforçando o foco da emissora em um jornalismo mais aprofundado.

Outras mudanças afetam telejornais locais e nacionais. Roberto Kovalick será o novo apresentador do Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer assumirá a apresentação do Hora 1.

Essas movimentações têm como objetivo renovar a equipe de jornalismo da Globo, mantendo alguns dos jornalistas mais experientes em novas funções e formatos.