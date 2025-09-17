Carrefour no Brasil: de uma loja a gigante do varejo com 130 mil funcionários

Poucas empresas conseguiram transformar o comércio brasileiro como o Carrefour. Em um país acostumado a pequenos mercadinhos de bairro e prateleiras vazias, a chegada da rede francesa foi um divisor de águas. Com corredores extensos, preços imbatíveis e uma estrutura que parecia saída de um filme de ficção científica, o Carrefour virou o jogo. Hoje, meio século depois daquele primeiro passo audacioso, a rede se tornou um verdadeiro império, dominando o varejo nacional e empregando mais de 130 mil pessoas.

Quando o Carrefour desembarcou no Brasil na década de 1970, o cenário do varejo era bem diferente. As compras eram feitas em estabelecimentos pequenos, que ofereciam pouca variedade e preços pouco competitivos. Nesse contexto, a rede francesa trouxe um modelo inovador, que combinava escala, diversidade e o autosserviço em grande estilo.

Esse novo conceito não apenas modernizou o comércio, mas também mudou os hábitos de consumo dos brasileiros. A experiência de fazer compras passou a incluir locais amplos e bem abastecidos, estabelecendo novos padrões de atendimento.

As origens do Carrefour na França

A história do Carrefour começa na França, no fim dos anos 1950. Três empresários—Marcel Fournier, Jacques Defforey e Denis Defforey—decidiram lançar um novo conceito de varejo. Inspirados pelas ideias de um especialista colombiano, eles abriram a primeira loja Carrefour em 1960, na cidade de Annecy. O nome, que significa “cruzamento” em francês, foi escolhido pelo local onde a loja estava, simbolizando também um encontro de caminhos.

Pouco tempo depois, em 1963, o grupo lançou o primeiro hipermercado da França em Sainte-Geneviève-des-Bois. Com corredores largos, estacionamento amplo e preços acessíveis, essa inovação revolucionou a forma de comprar e seria a base para a expansão mundial da empresa.

1975 foi o ano da estreia do Grupo Carrefour no Brasil

Em 1975, o Carrefour inaugurou sua primeira loja em São Paulo. Naquela época, os fundadores provavelmente não imaginavam que essa decisão se tornaria um marco na história do varejo brasileiro. Atualmente, o Grupo Carrefour Brasil é o maior varejista do país, com mais de 720 unidades e um ecossistema robusto que vai muito além dos hipermercados.

A empresa se diversificou e hoje opera atacarejos, drogarias, postos de combustíveis, clubes de compras e até mesmo um banco. Estando presente em todos os estados e no Distrito Federal, tornou-se a principal operação do grupo francês fora da Europa.

Primeiros passos e expansão acelerada

O Carrefour começou sua trajetória no Brasil em São Paulo e, apenas um ano depois, chegou ao Rio de Janeiro. Essa foi a primeira unidade da rede nas Américas, e a expansão foi rápida. Com uma estratégia ousada, o grupo adquiriu várias redes regionais, como Mineirão, Rainha, Dallas, Big, Eldorado, Continente e Roncetti. Um marco importante foi a compra do Atacadão, que se firmou como um dos pilares da operação no Brasil.

Em 2022, o Carrefour contou com mais de 500 lojas, e esse número ultrapassou 720 nos anos seguintes, consolidando seu domínio no setor.

Portfólio amplo e papel social relevante

Hoje, o Grupo Carrefour Brasil opera sob o nome Atacadão S.A., com a empresa francesa como acionista controladora. Seu portfólio é variado e atende a diferentes perfis de consumidores, com marcas como Atacadão, Sam’s Club, Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Banco Carrefour e Carrefour Property. Essa estrutura multifacetada permite que a rede ofereça desde produtos de conveniência até opções com preços baixos.

Com mais de 130 mil colaboradores, o grupo se destaca como um dos maiores empregadores do país, impactando tanto economicamente quanto socialmente. O Carrefour investe na capacitação profissional de seus funcionários e fortalece pequenos agricultores e empreendedores. A empresa apoia o abastecimento local e valoriza a diversidade dos produtos brasileiros, promovendo inclusão em diversas regiões.

Sustentabilidade como pilar estratégico

A sustentabilidade é uma prioridade no plano estratégico do Carrefour. As ações no Brasil estão divididas em três pilares principais: combate à fome e às desigualdades, promoção da inclusão e diversidade, e proteção do planeta e da biodiversidade.

O grupo realiza programas de doações e educação alimentar, além de políticas para garantir a equidade de gênero e apoio a pessoas com deficiência. Também investe em práticas de economia circular e redução do impacto ambiental.

Crises, mudanças e retomada do crescimento

A jornada do Carrefour no Brasil não foi sempre tranquila. Em 2007, enfrentaram uma fase crítica, levando até a cogitações sobre a retirada da marca do nosso país. Em 2012, eles encerraram suas operações de e-commerce, focando nas lojas físicas, uma decisão que pegou muitos de surpresa. Foi só em 2016 que a presença digital foi retomada, já adaptada às novas demandas do consumidor.

Essas mudanças destacam como o Carrefour se reinventou para acompanhar as transformações do mercado.

Inclusão social e combate às desigualdades

Nos últimos anos, o Carrefour intensificou suas ações de inclusão social, tornando-se referência no Brasil. Desde 2023, a empresa firmou uma parceria com o governo federal para contratar beneficiários do Bolsa Família. A meta inicial de 10 mil contratações foi superada rapidamente, com cerca de 100 mil pessoas sendo contratadas em um período de dois anos.

Essa iniciativa colocou o Carrefour como uma das principais portas de entrada para trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Em um cenário positivo, onde a taxa de desemprego foi reduzida, oferecer empregos é uma das formas mais eficazes de transformar a realidade social.

Reconhecimento nacional e impacto direto

Em agosto de 2025, o número de contratações atingiu a marca de 100 mil, com colaboradores distribuídos entre as diversas bandeiras da empresa, como Atacadão e Carrefour. O reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Social, que concedeu o Prêmio de Inclusão Socioeconômica ao grupo, reforçou seu papel na geração de empregos para as famílias em situações vulneráveis.

Esse avanço não apenas destaca o desempenho do Carrefour no varejo, mas também a contribuição significativa na redução das desigualdades sociais.

Desempenho e crescimento global do Carrefour em 2025

O ano de 2025 trouxe um crescimento constante para o Carrefour globalmente. As vendas aumentaram em 2,9% no primeiro trimestre, atingindo 22,67 bilhões de euros. O desempenho positivo confirmou a confiança da empresa em seus objetivos financeiros, mesmo em um ambiente econômico desafiador em várias partes do mundo.

No primeiro semestre, o faturamento total chegou a 46,55 bilhões de euros, crescimento impulsionado principalmente pelas operações na França, Espanha e Brasil, que continuam como pilares essenciais da empresa. Isso evidenciou a importância do Carrefour como um dos maiores varejistas do mundo.