Alexandre Pires e Amaral revelam histórias no ‘Sabadou’

Neste sábado, a atração "Sabadou com Virgínia" trará um encontro divertido e emocionante com convidados de diferentes áreas, prometendo uma noite repleta de música, histórias e humor. No programa, o cantor Alexandre Pires, o ex-jogador Amaral e o ator Duda Nagle se juntam à apresentadora Virgínia Fonseca, além de Lucas Guedez e Margareth Serrão, em um ambiente descontraído e repleto de memórias.

Alexandre Pires irá relembrar os primeiros passos de sua carreira musical e sua experiência como membro da banda Só Pra Contrariar. Ele conta como, inicialmente, não desejava ser vocalista e tinha muita timidez. “A segurança maior era estar ali atrás, tocando. Minha mãe sempre dizia: ‘Meu filho, você tem que cantar, tem a voz bonita’”, revela. Ele enfatiza também o papel fundamental da televisão no início de sua carreira, explicando que, na época, era essencial que os artistas se apresentassem na TV para que o público pudesse associar a música às suas imagens.

Amaral, conhecido por seu bom humor, compartilhará momentos marcantes de sua trajetória, incluindo empregos que teve antes de se tornar um jogador de futebol profissional. Ele faz uma reflexão sobre sua carreira: “Nunca quis ser jogador de futebol. Tive muitas oportunidades e agarrei algumas. Trabalhei quatro anos em uma funerária e não tenho vergonha disso”. Ele também rememora um jogo no Morumbi onde torcia para o Corinthians e a virada que teve ao jogar pelo Palmeiras no mesmo estádio.

Duda Nagle, por sua vez, falará sobre sua experiência desafiadora de enfrentar o boxeador Popó. Ele confessa: “Nunca tinha lutado. Apanhei um pouco, mas ficar até o final foi uma vitória moral”. O ator também vai apresentar seu projeto chamado "Viva Bem com a Timidez", que visa ajudar pessoas tímidas por meio de técnicas de leitura, improvisação e exercícios práticos, tanto online quanto por meio de palestras.

A exibição do programa acontecerá no sábado, 27 de dezembro, às 22h15, no SBT. "Sabadou com Virgínia" se destaca por trazer entretenimento, revelações importantes e momentos de diversão, reunindo diferentes histórias e experiências em um só lugar.

