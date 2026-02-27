Saúde

Sintomas persistentes após os 40: saiba como agir agora

Exames normais e sintomas persistentes: entenda por que não ignorar os sinais após os 40 anos
Uma alimentação saudável, em vez de um cardápio repleto de alimentos processados, ajuda no bom funcionamento da microbiota intestinal (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Cansaço persistente, irritação à toa, falta de foco, ganho de peso e até aquela libido meio em baixa. Se você está nessa fase ou conhece alguém que passou pelos 40 anos e se identificou, saiba que não está sozinho. É comum que essas queixas apareçam, mesmo depois de consultas médicas e exames que, muitas vezes, voltam com resultados “dentro do esperado”.

O problema é que, apesar de os números parecerem normais, a sensação de cansaço e desânimo não dá trégua. Muitas vezes, a produtividade despenca, o sono não é mais aquele e parece que a disposição foi embora. É aí que entra o Dr. Marcelo Silva, nutrólogo especializado em equilíbrio hormonal e longevidade. Ele escuta muito: “Doutor, meus exames estão ótimos, mas eu não estou me sentindo bem.” E é exatamente isso que gera um sinal de alerta. Às vezes, os exames mostram só números, sem levar em conta o que a pessoa realmente sente.

O corpo dá sinais quando a saúde não vai bem

O Dr. Marcelo tem um ponto importante: normalizar sintomas persistentes pode ser um erro. Afinal, ninguém tem um mal súbito do nada. O corpo avisa, mas muitas vezes ignoramos. É frustrante chegar ao médico, fazer exames, e ainda sair com a sensação de que algo está errado. Ele explica que, muitas vezes, o problema pode estar ligado a deficiências hormonais e nutricionais que não aparecem nas análises comuns. Coisas como baixa de testosterona, estradiol e até vitamina B12 e D podem impactar tudo — energia, humor, foco e, claro, libido.

Valor de referência não significa saúde ideal

Os valores laboratoriais que vemos nos exames são baseados na média da população. Mas isso não diz nada sobre o que seria o ideal para você. Estar dentro da faixa de referência não quer dizer que esteja tudo perfeito. O Dr. Marcelo destaca que precisamos olhar para a função do corpo, e não apenas para os números. Muitas vezes, a saúde ideal vai além do que os exames mostram.

Alimentação, microbiota e inflamação também influenciam

Outro aspecto que o Dr. Marcelo enfatiza é a influência da alimentação moderna no nosso corpo. O excesso de alimentos processados pode bagunçar a microbiota intestinal e, consequentemente, afetar a absorção de nutrientes. Isso não só provoca inflamação, mas também pode desregular hormônios. Ele recomenda mudanças simples, como reduzir esses ultraprocessados, melhorar a qualidade do sono, praticar atividade física e fazer uma avaliação individualizada dos marcadores metabólicos. Essas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa vitalidade.

Envelhecer não é sinônimo de viver cansado

Depois dos 40, é normal que os hormônios, como testosterona e estradiol, comecem a cair. Mas isso não significa que você deve aceitar a fadiga, desânimo e perda de disposição como algo normal. O Dr. Marcelo diz que não tratamos apenas exames, mas sim pessoas. E saúde, a verdadeira saúde, é um equilíbrio. Quando o corpo começa a dar sinais, é fundamental ouvir. Afinal, o que interessa é como você se sente no dia a dia.

