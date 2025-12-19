Programa Silvio Santos apresenta especial de Natal no Domingo no Parque

Neste domingo, 21 de dezembro, o programa apresentado por Silvio Santos, com a participação de Patricia Abravanel, traz uma edição especial dedicada ao Natal. A atração inclui diversas performances e brincadeiras voltadas para a celebração da data. Entre as novidades, está a reprise do famoso “Domingo no Parque”, uma versão natalina que resgata a atmosfera dos programas infantis que marcaram a história da emissora.

Patricia Abravanel será a responsável por conduzir várias brincadeiras ao vivo com o público infantil. Entre as atrações, destaca-se o jogo “Foguetinho”, onde as crianças fazem escolhas entre prêmios misteriosos e brinquedos desejados. Essa dinâmica, que voltou ao ar no Dia das Crianças após 37 anos, reafirma o compromisso do programa com seu público jovem.

Além disso, será exibido o último episódio da segunda temporada do “Show do Milhão Celebridades–Petrobras”. Os competidores deste programa incluem Leda Nagle, Carioca e Padre Patrick, que irão disputar prêmios enquanto são acompanhados por famosos como Carlos Nascimento e Chico Barney. Na temporada anterior, Thati Lopes conquistou 40 mil reais, Débora Lamm obteve 30 mil e Lucas Lucco, após errar uma pergunta, ficou com 50 mil reais. A versão com celebridades tem sido bastante popular, atraindo a atenção do público.

O tradicional “Jogo das 3 Pistas” contará com a participação da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius. Além de competirem no jogo, a dupla irá apresentar algumas de suas músicas mais conhecidas, como “Chora, Me Liga” e “Sufoco”. Eles também celebram o lançamento do EP e DVD “Deixa o Barulho”, que inclui participações especiais.

As performances natalinas continuam com o “Show de Calouros”, onde um júri formado por Aretuza Lovi, Cela, Helen Ganzarolli, Lord Vinheteiro, Rodrigo Capella e Xaropinho irá avaliar novos talentos em busca de prêmios em dinheiro. As “Câmeras Escondidas” também estarão no clima de Natal, trazendo pegadinhas temáticas e a presença do Papai Noel, proporcionadas por Ivo Holanda e sua equipe.

O programa é transmitido todos os domingos, às 19h, no SBT, prometendo trazer boas risadas e diversão para toda a família.