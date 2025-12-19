‘Coração acelerado’ traz cenografia detalhada dos interiores goianos

A nova novela das sete da Globo, intitulada “Coração Acelerado”, está marcada para estrear no dia 12 de janeiro de 2026. A trama se passa em uma cidade fictícia chamada Bom Retorno, que foi criada especialmente pela roteirista Izabel de Oliveira e pela coautora Maria Helena Nascimento. O cenário foi desenvolvido nos Estúdios Globo, em uma tentativa de representar com precisão o espírito do Centro-Oeste brasileiro, mais especificamente a região em torno de Goiânia.

O cenógrafo Keller Veiga liderou a equipe responsável pelo visual da novela, tendo se inspirado em cidades como Pirenópolis, Cidade de Goiás e Pires do Rio. Ele destacou que a ambientação irá incluir as características típicas do interior goiano, como as casas baixas e coloridas, bem como as fachadas coloniais históricas. Além disso, elementos que remetem à natureza e vida ribeirinha também farão parte do cenário, buscando capturar a simplicidade e autenticidade da região. Keller comentou sobre a importância de resgatar essas referências culturais: “Trouxemos o charme de diferentes lugares para compor um cenário diversificado e verdadeiro.”

Para criar essa ambientação, a equipe fez viagens a cidades da região para observar detalhes que prometem dar mais realismo à novela. A atenção foi voltada tanto à iluminação quanto ao comportamento urbano, além de marcas visíveis do tempo nas edificações. A cenografia inclui detalhes como sujeira nas balaustradas e grama nas calçadas, todos inspirados nas observações feitas durante as visitas. O centro comercial da cidade fictícia, que apresenta padarias, lojas de roupas e sorveterias, é uma reprodução do que foi visto durante essas pesquisas.

Um exemplo específico é o núcleo do Caturama, que traz elementos como o barro do rio e construções em pau-a-pique, comuns nas áreas próximas ao rio, onde diversas cenas da novela serão filmadas. Os protagonistas da história são os personagens Agrado, interpretado por Isadora Cruz; João Raul, interpretado por Filipe Bragança; e Naiane, vivida por Isabelle Drummond. A narrativa pretende valorizar e conectar a cultura local à ficção, aprofundando a identificação do público com o cenário da trama.

“Coração Acelerado” é uma produção que promete trazer uma rica representação do cotidiano e das tradições da região do Centro-Oeste, sendo dirigida artisticamente por Carlos Araújo e com produção executiva de Lucas Zardo. A direção de gênero fica a cargo de José Luiz Villamarim, enquanto Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento assinam a criação e o roteiro da novela.